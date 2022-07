Il mondo della cosmesi e della skincare è indubbiamente vasto e pieno di prodotti per il corpo e per il viso pensati per migliorare, ringiovanire, purificare o rendere più sana la vostra pelle. Come probabilmente saprete, trattare la propria cute con il giusto riguardo è il primo passo per un aspetto sano e gradevole, oltre a essere più che fondamentale se si vuole ottenere un makeup duraturo nell’arco delle proprie giornate. Tra gli elementi da non sottovalutare nella propria routine, più settimanale che quotidiana, ci sono proprio le maschere viso. L’ambiente dei cosmetici è pieno di numerose proposte, in grado di abbracciare ogni necessità e sopperire a praticamente qualsiasi problema della pelle.

Utilizzare delle ottime maschere viso, perfette in base alle proprie specifiche necessità, vi permette di contrastare alcuni disturbi o inestetismi cutanei in modo rapido e veloce. Il modo migliore per sfruttare questi articoli è applicandoli regolarmente, senza esagerare, in modo tale da ottener un effetto graduale e sopratutto duraturo nel tempo. Questi articoli sono uno step immancabile in grado di stravolgere completamente la vostra pelle, anche senza un velo di trucco. Ma come potrete ottenere il meglio, evitando di sbagliare il vostro acquisto a causa delle molteplici proposte disponibili al momento? Nella guida di oggi vi aiuteremo proprio a capire come individuare la maschera viso studiata per voi, in base alla tipologia di pelle e il risultato che si vuole ottenere.

Queste maschere, infatti, possono essere realizzate per idratare, rivitalizzare, tonificare, detossinare, purificare, nutrire e molto altro ancora. Quelli appena descritti sono solo alcuni dei moltissimi effetti tra cui potrete decidere, ognuno formulato con una specifica combinazione d’ingredienti cosmetici naturali e non. Per questo risulta fondamentale destreggiarsi nella ricerca e nella scelta, evitando di peggiorare la propria situazione cutanea a causa di un prodotto ideato per un viso completamente diverso dal vostro. Nell’articolo di oggi, non solo abbiamo selezionato alcune delle migliori maschere viso che potrete trovare sul mercato, ma abbiamo stilato una lista di caratteristiche da osservare attentamente prima di portare il prodotto a casa con voi. Ovviamente abbiamo incluso articoli di varie fasce di prezzo e, non meno importante, abbiamo scelto molte maschere variegate in modo tale da coprire più tipologie di pelle possibili. Senza indugiare ulteriormente, entriamo insieme nel cuore dell’articolo, a partire dalla validissima lista di prodotti Garnier, Lush, L’Oréal e molto altro ancora.

Le migliori maschere viso

La linea Garnier Skin Active Hydrabomb

La linea di prodotti Garnier è indubbiamente una delle più complete, pensate per coprire più tipologie di pelle possibili e con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Si tratta di comodissimi e rinfrescanti maschere viso in tessuto ognuna ideata per migliorare un tipo di cute differente: una per la pelle grassa, una per quella mista, un’opzione per la pelle secca e anche per quella normale, in modo tale da soddisfare tutte le vostre necessità allo stesso prezzo. I prodotti sono super nutrienti e rimpolpanti ma passano da dalle maschere illuminanti, a quelle riparatrici fino ad arrivare alle opacizzanti. Per ottenere esattamente ciò che desiderate, vi basterà individuare la Skin Active Hydrabomb perfetta per voi, in pochissimi secondi. Dovrete lasciarla agire per circa 10-15 minuti circa, prima di poterla risciacquare.

Marine Clay Mask

La Marine Clay Mask è una delle maschere purificanti più complete in assoluto, grazie alla sua composizione naturale ed estremamente adatta anche a chi possiede una pelle particolarmente grassa e rovinata. In primis sfrutta il Tè verde per combattere i danni provocati dai raggi UV e promuove alti livelli di collagene e crescita di nuove cellule. Grazie all’aloe vera idrata la pelle in profondità, riduce la visibilità delle cicatrici e cura l’acne mentre calendula e avocado rendono la cute più elastica e combattono l’invecchiamento. In aggiunta anche Omega-2, Vitamine A, D ed E, enzimi, aminoacidi e acido salicilico.

L’Oréal Argilla pura Mascara Levigante

Questa maschera estremamente levigante ha un’effetto scrub delicato, che non secca la pelle ma elimina le cellule morte e ne restringe drasticamente i pori. Il prodotto a marchio L’Oréal è contraddistinto dall’unione di 3 argille minerali: il Caolino, il Montmorillonite e il Ghassoul, scelti per rendere la vostra pelle morbida, liscia e priva di imperfezioni in pochissimi giorni. Si tratta di un maschera per il viso che, pur non avendo un effetto eccessivamente opacizzante, è particolarmente sconsigliata per chi soffre a causa di una pelle poco idratata naturalmente.

Dr. Hauschka Maschera Rivitalizzante

Questa maschera per il viso di Dr. Hauschka è contraddistinta da un’azione lenitiva e rinfrescante, piacevole da sentire sulla propria pelle. Vi assicura un incarnato omogeneo e il massimo della tonicità per la vostra pelle oltre a essere ideale anche per la zona del décolleté. Si tratta di un cosmetico ottimo anche per chi ha una cute che tende alle impurità e rossori. La maschera Rivitalizzante Dr. Hauschka, inoltre, riesce a prendersi cura anche dei volti con pori dilatati o che tendono a strapazzarsi dopo una lunga esposizione al sole. Anche in questo caso, vi basterà posarla sul viso, massaggiarla leggermente senza troppa forza e sciacquarla dopo pochi minuti per ottenere il massimo risultato.

Dead Sea Mud Mask

La Dead Sea Mud Mask è un prodotto naturale, senza additivi, pensato per ridurre brufoli e punti neri oltre che per disintossicare la vostra pelle grazie al fango puro del Mar Morto. I nutrienti e i minerali essenziali che contiene, vi aiutano a mantenere la pelle giovane e riducono le rughe. All’interno della maschera sono contenuti solo i migliori ingredienti naturali, è priva di esano, parabeni, silicio, solfati, pesticidi, coloranti artificiali, profumi e, ovviamente, non è stato testato su animali. La vostra cute diventerà radiosa dopo poche applicazioni grazie alla calendula e all’olio di jojoba biologici, burro di karité e aloe vera. Dunque l’ideale per chi sta cercando un articolo particolarmente delicato ma estremamente valido.

Come scegliere la maschera viso

Come vi abbiamo già detto, le informazioni da valutare in fase d’acquisto sono davvero moltissime e probabilmente lo avrete già notato dato che i molteplici prodotti consigliati sono davvero molto differenti tra loro. Dovrete valutare attentamente il formato, la formulazione, il tipo di azione sulla vostre cute e molto altro ancora. Generalmente il compito principale, e quello tipico, delle maschere viso è pulire i pori in profondità. Questo prescinde ogni tipologia di pelle e di effetto, poiché tutti quanti abbiamo diverse impurità: a causa dei residui del makeup stesso che tendono a “soffocare” la cute, a causa dello smog in cui ci troviamo ogni giorno e ovviamente anche perché spesso vengono prodotti oli e sebo che causano brufoli o fastidiosi punti neri.

In vendita, però, ne potrete trovare davvero di ogni genere e tra le tante ci sarà indubbiamente il prodotto migliore per voi, non solo ottimo per il vostro viso ma anche per integrarsi adeguatamente alla vostra skincare. Quindi quali sono gli step da valutare prima di acquistare una maschera viso? Capire quale sia la vostra tipologia di pelle e, in base a questo, decidere se optare per un prodotto in gel, in crema, in argilla e molto altro ancora. Altrettanto importanti sono gli ingredienti, soprattutto se avete intenzione di usare il cosmetico con molta frequenza! Nel caso della Dead Sea Mud Mask al fango puro o della L’Oréal con Argilla pura e azione levigante, per esempio, l’effetto è garantito da prodotti super naturali in grado di agire sulla vostre cute senza aggredirla e causare arrossamenti.

Tipologia di maschere viso

Come vi abbiamo già anticipato, scegliere delle maschere viso significa anche deciderne la formula migliore in base alla vostra pelle e, ovviamente, anche in base all’applicazione che preferite maggiormente. Le tipologie principali sono:

Crema : il formato in crema è uno dei più comuni, soprattutto nei prodotti che sono pensati per idratare e rimpolpare la cute. Si tratta della classica applicazione su pelle asciutta, ma i tempi di attesa possono variare di molto in base all’articolo scelto e in base all’azione che deve avere sulla vostra pelle. Alcune sono ideate per agire solo per qualche minuto mentre altre, come quelle da notte, devono essere tenuto per diverse ore;

: il formato in crema soprattutto nei prodotti che sono pensati per idratare e rimpolpare la cute. Si tratta della classica applicazione su pelle asciutta, ma i tempi di attesa possono variare di molto in base all’articolo scelto e in base all’azione che deve avere sulla vostra pelle. Alcune sono ideate per agire solo per qualche minuto mentre altre, come quelle da notte, devono essere tenuto per diverse ore; Gel : le maschere viso in gel sono principalmente purificanti poiché la loro composizione è l’ideale per pulire la vostra pelle in profondità, rimuovendo punti neri e brufoli . Non a caso si tratta di uno dei formati più comuni anche per gli scrub, più aggressivi per la cute ma utili per rimuovere impurità in maniera decisiva. Solitamente le maschere in gel non si asciugano molto sulla pelle e vanno tenute almeno 15 o 20 minuti;

: le maschere viso in gel sono principalmente purificanti poiché la loro composizione è l’ideale per pulire la vostra pelle in profondità, . Non a caso si tratta di uno dei formati più comuni anche per gli scrub, più aggressivi per la cute ma utili per rimuovere impurità in maniera decisiva. Solitamente le maschere in gel non si asciugano molto sulla pelle e vanno tenute almeno 15 o 20 minuti; Argilla : l’argilla è uno degli ingredienti naturali più interessanti se state cercando dei cosmetici o dei prodotti per la cura del viso che riescano a migliorare il vostro volto dopo pochissimi utilizzi. L’azione estremamente purificante di questo elemento lo rende ideale anche per le maschere viso e, ovviamente, le diverse tipologie possono avere effetti differenti: l’argilla bianca è perfetta per ogni epidermide, per esempio, mentre quella rosa è estremamente delicata dunque è ottima anche per chi sa di avere una pelle che si arrossa facilmente;

: l’argilla è se state cercando dei cosmetici o dei prodotti per la cura del viso che riescano a migliorare il vostro volto dopo pochissimi utilizzi. L’azione estremamente purificante di questo elemento lo rende ideale anche per le maschere viso e, ovviamente, le diverse tipologie possono avere effetti differenti: l’argilla bianca è perfetta per ogni epidermide, per esempio, mentre quella rosa è estremamente delicata dunque è ottima anche per chi sa di avere una pelle che si arrossa facilmente; Tessuto: i prodotti in tessuto sono composti principalmente in cotone o in microfibra, dunque materiali che aderiscono facilmente alla cute riuscendo a trasferire la lozione di cui sono impregnate. Anche in questo caso, potrete trovarne di ogni tipo dai classici fanghi fino a quelle al carbone o alle detox.

Come funzionano le maschere viso?

Ovviamente, oltre alla formato è fondamentale osservare il tipo di azione per cui è stata pensato il prodotto. Anche in questo caso, è più che importante tenere presente la propria tipologia di pelle poiché potrete ottenere risultati scarsi oppure addirittura opposti a quanto desiderato.

Idratante : l’azione idratante è meno forte di quella nutriente ma ha più o meno lo stesso scopo, cioè quello di nutrire e idratare la pelle . Di solito le maschere viso idratanti sono a base di argilla, cetriolo e aloe vera, tre sostanze purificanti, ricche di vitamine e anche rinfrescanti. Il risultato sarà una pelle più tonica ed elastica;

: l’azione idratante è meno forte di quella nutriente ma ha più o meno lo stesso scopo, cioè quello di nutrire e . Di solito le maschere viso idratanti sono a base di argilla, cetriolo e aloe vera, tre sostanze purificanti, ricche di vitamine e anche rinfrescanti. Il risultato sarà una pelle più tonica ed elastica; Nutriente : si tratta dell’azione perfetta per chi ha una pelle molto secca e facile alla screpolatura, in quanto il suo unico scopo è rimpolpare e idratare la cute in profondità, sfruttando oli vegetali o burri come quello di karité. Trattandosi di una maschera viso più densa rispetto all’idratante, va usata con cautela per evitare di produrre troppi oli;

: si tratta dell’azione perfetta e facile alla screpolatura, in quanto il suo unico scopo è rimpolpare e idratare la cute in profondità, sfruttando oli vegetali o burri come quello di karité. Trattandosi di una maschera viso più densa rispetto all’idratante, va usata con cautela per evitare di produrre troppi oli; Purificante : volete contrastare lo smog, lo stress e le impurità causate dalla produzione eccessiva di sebo? Un’ottima maschera viso purificante può fare la differenza nella vostra skincare routine settimanale. Questi prodotti, spesso arricchiti con ingredienti naturali come il limone o l’aloe verde, perfetti per idratare e pulire con delicatezza la vostra cute;

: volete causate dalla produzione eccessiva di sebo? Un’ottima maschera viso purificante può fare la differenza nella vostra skincare routine settimanale. Questi prodotti, spesso arricchiti con ingredienti naturali come il limone o l’aloe verde, perfetti per idratare e pulire con delicatezza la vostra cute; Esfoliante: togliere piccole imperfezioni, residui di makeup e rigenerare la pelle è un gioco da ragazzi con la giusta maschera esfoliante come alleata. Trattandosi di un articolo più “aggressivo” rispetto agli altri, aggiungere un cosmetico idratante è un’ottima scelta per non danneggiare l’epidermide dopo vari utilizzi.

Che ingredienti ci sono nelle maschere viso?

Probabilmente lo avrete già notato ma, sia nel formato, sia nella formulazione delle varie maschere viso, abbiamo citato l’importanza di ingredienti di ottima qualità. In questa sezione, specificheremo nel dettaglio quanto sia importante valutare l’INCI del cosmetico che deciderete di portare a casa, in quanto da esso potrete scoprire cosa sia effettivamente contenuto al suo interno. All’interno dell’INCI, che si trova sul retro della confezione di ogni articolo, avrete la Nomenclatura internazionale degli ingredienti contenuti nel cosmetico.

Tra gli ingredienti naturali dagli ottimi benefici potrete trovare aloe, cetriolo, miele, argilla, oli vegetali, burri di vario genere e molto altro ancora. Al contrario, parabeni e alcool sono da evitare categoricamente in quanto tendono a rovinare la pelle nel corso di un lungo utilizzo.

Ogni quanto va usata la maschera viso?

In questo caso, si parla dell’importanza di scoprire quale sia la frequenza giusta con cui applicare le maschere viso. Chiaramente, non trattandosi di semplici struccanti o di semplici lozioni idratanti da far assorbire alla cute, bisogna usare maggiore accortezza per evitare di rovinare la vostra pelle. Solitamente, ma stiamo parlando in linea di massima senza entrare nel dettaglio dei singoli prodotti, non dovrete utilizzarle per più di 2 volte a settimana, ma la giusta frequenza è indicata sul cosmetico stesso. Ovviamente, è altamente sconsigliato abusarne.

Come si applicano le maschere viso?

Dopo aver osservato le numerose caratteristiche da tenere presente in fase d’acquisto, passando per formati e frequenza d’utilizzo, è necessario dedicare una piccola sezione al metodo migliore per applicare la propria maschera: