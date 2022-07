A volte capita di dover ospitare amici e familiari a casa propria per una o più notti per i motivi più disparati. Se non si ha un numero di stanze sufficiente o se non si vuole spendere centinaia di euro per acquistare un materasso tradizionale o per alloggiare in un albergo, allora i materassi gonfiabili potrebbero essere la soluzione ideale e non solo per motivi economici.

I materassi gonfiabili, infatti, tendono a costare meno rispetto a quelli tradizionali, anche se si può comunque superare la soglia dei 100 euro se si acquistano i modelli di alta qualità con strati in memory foam. Questo genere di materassi, come detto, si farà apprezzare non solo per i prezzi accessibili e per la facilità con cui risolvere il problema di un eventuale ospite con una permanenza di breve o medio termine, ma anche per la rigidità regolabile, garantita dal sistema di gonfiamento. Questa caratteristica consente di adattare il materasso in base alle vostre esigenze, motivo per cui in alcuni casi potrebbe persino rivelarsi migliore per alleviare il mal di schiena rispetto a un materasso tradizionale.

Con i materassi gonfiabili matrimoniali, inoltre, i partner hanno la possibilità di regolare la rigidità della superficie per ogni lato, cosicché ognuno possa scegliere il comfort più adatto a se stesso, a patto però che ci siano due camere d’aria integrate. Dettagli come questi verranno approfonditi nella seconda parte dell’articolo, così come quelli inerenti alle due tipologie di materassi gonfiabili disponibili sul mercato che, vi anticipiamo, possono essere da casa e da viaggio. Di seguito, invece, riporteremo i modelli migliori, tenendo conto di entrambe le tipologie, in modo da consentire a chiunque di effettuare un buon acquisto.

I migliori materassi gonfiabili

Intex 64448 | Da casa

Se avete avuto a che fare con le piscine, sapete che Intex è tra i migliori brand, ma potreste rimanere sorpresi nello scoprire che la nota azienda è tra le migliori anche per quanto riguarda il settore dei materassi gonfiabili. Intex 64448 è la sua proposta più sofisticata, perfetta per chi cerca un’alternativa al materasso tradizionale, in grado di offrire un comfort pressoché identico a quello di un materasso classico. Date le sue grandi dimensioni in altezza, è chiaro che l’utilizzo sarà esclusivamente per uso interno, anche perché la struttura è simile a quella di un letto normale con schienale. Quest’ultimo fa in modo che il materasso diventi un elemento decorativo della stanza, oltre a proteggere la testa dalla parete. Le dimensioni sono di 152 x 236 x 86 cm, rendendolo adatto anche per le persone più grandi e alte. Questo modello è dotato poi di una pompa elettrica integrata, che assicura un gonfiaggio in soli 4 minuti. Oltre ai materiali di alta qualità, il comfort sarà garantito dalla tecnologia Fiber Tech, utile per far sì che anche la stabilità sia ottimale. Insomma, un materasso gonfiabile per chi cerca il miglior relax!

Intex 64418 | Da casa

Se vi serve un materasso gonfiabile per la casa ma meno sofisticato rispetto al modello precedente, conviene ancora una volta rimanere in casa Intex e optare per il modello 64418. In questo caso siamo di fronte a una soluzione sprovvista di schienale e dalle dimensioni leggermente più piccole, ma sempre sufficienti affinché il materasso possa essere utilizzato dalla maggior parte delle persone. Le dimensioni sono infatti di 152 x 203 x 56 cm, ma segnaliamo che questo modello viene realizzato anche in misure più piccole, adatte ad esempio per le piccole stanze. Rimane la pompa integrata per il gonfiaggio e i materiali di alta qualità che abbiamo visto nel fratello maggiore, inclusa la soffice superficie floccata, che vi darà una sensazione di carezza sul viso. Per meno di 100 euro, Intex 64418 è senza dubbio il materasso gonfiabile da casa capace di offrire la miglior esperienza di sonno.

Pavillo 67000 | Da viaggio

Passiamo ora ai materassi gonfiabili da viaggio. In questa tipologia, il Pavillo 67000 è sicuramente uno dei migliori, soprattutto per chi necessita di una soluzione singola e non troppo grande. La struttura in vinile lo rende resistente e adatto per il campeggio o le feste all’aperto, ma nulla toglie che possa essere utilizzando anche come letto gonfiabile per gli ospiti interni, merito anche al fatto che può essere gonfiato rapidamente tramite una valvola a vite. Il comfort è assicurato dalla superficie a trave e floccata, e vale la pena segnalare che incluso nel prezzo c’è una toppa di riparazione autoadesiva, utile per non far sgonfiare il materasso qualora si danneggiasse all’aperto. Insomma, un prodotto davvero ottimo che, per di più, costa poche decine di euro.

Bestway 67002N | Da viaggio

Se la tipologia di materasso gonfiabile precedente fa al caso vostro ma preferite un modello più largo, allora consigliamo di acquistare il Bestway 67002N. Proprio come Intex, anche Bestway realizza ottimi materassi gonfiabili, resistenti e di alta qualità. Le dimensioni di questo modello sono di 191 x 137 x 22 cm che, nonostante non lo rendano matrimoniale, sono sufficienti per due persone, come testimonia anche il peso massimo supportato di 300 kg. La superficie è ancora una volta floccata, quindi il comfort sarà ottimale, così come il gonfiaggio e lo sgonfiaggio, che avverranno tramite una valvola. Nonostante sia indicato per il viaggio, con una toppa di riparazione rinforzata inclusa in confezione, nulla vi vieta di usarlo in casa, rivelandosi così un prodotto decisamente versatile.

Nekano | Con cuscino

La maggior parte dei materassi gonfiabili dispone di una superficie piuttosto piatta dall’inizio alla fine. La proposta di Nekano, invece, si distingue per la presenza di un cuscino a una delle due estremità, che vi garantirà un relax totale dalla testa ai piedi. Il gonfiaggio avviene tramite una pompa a pedale integrata che, pur non essendo molto pratica come quella elettrica, vi consentirà comunque di gonfiare completamente il materassino in pochi minuti. I materiali molto leggeri ma al tempo stesso resistenti permettono a questo materasso di essere perfetto per il viaggio, anche perché risulta essere impermeabile e anti perforante. Che si tratti di backpacking o di qualsiasi tipo di campeggio, l’ampio spessore, l’ottimo isolamento e la superficie cucita a mano saranno in grado di soddisfare le vostre esigenze.

Come scegliere il materasso gonfiabile

Scegliere il materasso gonfiabile adatto per se stessi non è sempre facile se non si conoscono una serie di fattori che fanno sì che un modello possa essere considerato valido per le proprie esigenze. Nonostante la qualità dei materiali giochi un ruolo fondamentale in tal senso, ci sono in realtà numerosi altri elementi da considerare quando si acquista un materasso gonfiabile, elementi che andremo a descrivere di seguito.

Quali sono le tipologie di materassi gonfiabili?

Prima di portare a termine un acquisto occorre capire anzitutto come e soprattutto dove utilizzeremo il materasso. Le proposte disponibili sul mercato, infatti, tengono conto di soluzioni studiate per gli interni e per l’esterno. Si parla quindi di materassi gonfiabili da casa e da viaggio. I due si distinguono per dimensioni e comfort, e questo dovrebbe essere il primo fattore da tenere conto durante l’acquisto.

I materassi gonfiabili da casa dovrebbero essere valutati da chi è solito ospitare amici e parenti, ma sono un’ottima soluzione anche per giovani studenti che condividono un piccolo appartamento. In generale, possiamo dire che si tratta di un’ottima scelta per chiunque non voglia dormire sul divano, a prescindere se si tratti di una o più notti. I materassi gonfiabili da casa, inoltre, sono quelli che garantiscono il miglior comfort. Quest’ultimo proviene non solo dai materiali e dalla struttura, che spesso gode di diversi strati situati uno sull’altro, ma anche dall’altezza del materasso e dalla sagomatura. In tal caso, l’altezza è quella che assume l’importanza maggiore, soprattutto per le persone che hanno maggiori difficoltà a stendersi sul letto.

I materassi gonfiabili da viaggio, come dice la parola, sono quelli pensati per il campeggio e sono facilmente riconoscibili per le loro dimensioni inferiori rispetto a quelli da casa, in particolar modo per l’altezza. Questa ovviamente non può essere troppo alta, altrimenti non si riuscirebbe a far entrare il materasso dentro un eventuale tenda da campeggio, oltre a rendere impossibile il trasporto. I materassi gonfiabili da viaggio hanno quindi il vantaggio di essere leggeri, ma perdono in comfort nei confronti delle soluzioni da casa, proprio a causa della bassa altezza e dalla superficie sprovvista di numerosi strati di materiali.

Che dimensioni hanno i materassi gonfiabili?

Dopo aver capito qual è la tipologia più consona per il proprio utilizzo, bisogna considerare le dimensioni del materasso gonfiabile. Le dimensioni non devono essere troppo piccole o troppo alte rispetto alla propria altezza, e dovreste considerare anche quelle della tenda, qualora vogliate mettere il materasso dentro di essa.

Una certa attenzione la si deve dare ai materassi gonfiabili da casa, dato che quest’ultimi dovrebbero rispettare un’altezza minima per essere considerati tali e, soprattutto, per assicurare che offrano il massimo comfort quando ci si va a stendere. Il nostro consiglio è di verificare che questa tipologia di materassi abbia un’altezza di almeno 40 cm. Come avrete capito, quest’ultima è meno importante per le soluzioni da viaggio, che devono lasciar spazio alla versatilità, ma dovreste comunque assicurarvi che l’altezza sia quanto meno paragonabile a quella di un materasso normale, optando quindi per modelli di almeno 15 cm.

Che peso supportano i materassi gonfiabili?

Discorso simile per il carico massimo, dato che quest’ultimo dovrebbe reggere il vostro peso corporeo senza problemi. Consigliamo dunque di verificare che il carico massimo del materasso sia un po’ più alto rispetto al vostro peso netto, in modo da supportare anche il peso di eventuali borse e accessori. Se il carico esercitato sul materasso gonfiabile supera quello indicato dal produttore, le pareti potrebbero lacerarsi, danneggiando in maniera irreparabile il prodotto. I modelli da casa, essendo più grandi, supportano chiaramente un carico maggiore, di solito intorno ai 250 kg. Quelli da viaggio, invece, tendono a supportare un massimo di 200 kg.

Come si gonfiano i materassi gonfiabili?

I materassi gonfiabili vengono definiti così proprio per il fatto che necessitano di essere gonfiati per poterli utilizzare e per godere del loro comfort. Il sistema di gonfiaggio di questi prodotti non è universale, ma può essere a pompa manuale o elettrico. Vale la pena segnalare anche il sistema a fiato, ma quest’ultimo ormai è davvero raro da trovare nelle soluzioni moderne, visto che necessita di enormi sforzi da parte vostra per far sì che il materasso si gonfi totalmente. Il procedimento avviene infatti attraverso il vostro fiato, che potrebbe comportare stanchezza e mal di testa qualora il materasso sia di dimensioni generose, motivo per cui suggeriamo di affidarvi a soluzioni avente come sistema di gonfiaggio la pompa manuale o una elettrica.

La pompa manuale può essere sia a pedali che a mano, ma in entrambi i casi bastano pochi minuti per gonfiare il materasso e pochi sforzi da parte vostra, oltre a non richiedere alcuna alimentazione elettrica. Se acquistate quindi un materasso gonfiabile da viaggio, assicuratevi che abbia un sistema di gonfiamento manuale, a meno che non abbiate la possibilità di portare con voi l’alimentazione richiesta. In tal caso potreste optare per un modello dotato di una pompa elettrica, che ha il vantaggio di non richiedere alcuno sforzo da parte vostra. I materassi gonfiabili da casa beneficeranno molto di questo sistema, a causa delle loro dimensioni generose.

Come sono fatti i materassi gonfiabili?

Nonostante i materassi gonfiabili non garantiscano la stessa comodità di una soluzione in lattice o in schiuma, riescono comunque a offrire un ottimo comfort se dispongono di una serie di accorgimenti. Il primo di questi è relativo allo strato, che non dovrebbe essere in PVC, ma possibilmente con un rivestimento floccato, le cui proprietà lo rendono simile al velluto. Oltre a rendere più morbido e confortevole il materasso, questo strato trattiene il calore sotto le coperte. La miglior soluzione, tuttavia, è il memory foam, grazie alla sua capacità di distribuire il peso del corpo in modo uniforme.

Un altro accorgimento che dovrebbero avere i materassi gonfiabili al fine di avvicinarsi al tipico comfort delle soluzioni in lattice e in schiuma è la presenza di più camere d’aria integrate, che danno sostegno al materasso e, di conseguenza, al vostro corpo. Se è presente solo una singola camera d’aria, il materasso potrebbe sgonfiarsi lentamente dopo un certo periodo di tempo, provocando una sorta di afflosciamento. Questo problema affligge soprattutto i modelli matrimoniali, quindi se cercate quest’ultimi fareste meglio ad acquistare solo quelli dotati di due camere d’aria. Potrebbe inoltre essere positivo dare uno sguardo ai bordi del materasso e vedere se all’estremità c’è o meno una parte rialzata, utile per dare sostegno alla testa in assenza di un cuscino.

Accessori

La parte relativa agli accessori è molto povera, quindi non dovreste preoccuparvi più di tanto se in confezione non troverete molto. È utile però che ci sia almeno un kit di riparazione, soprattutto nei materassi gonfiabili da viaggio, che vi permetterà di riparare un eventuale zona danneggiata in pochi minuti. Infine, se il sistema di gonfiaggio del materasso è progettato per essere manuale, cercate informazioni relative a un eventuale presenza di una pompa in confezione, dato che in alcuni casi non viene inclusa dai produttori.

Come riparare i materassi gonfiabili

I modelli da viaggio, come detto, sono quelli più esposti a danneggiamenti. Se vi dovesse capitare di forare il materasso, potrete usare il kit di riparazione dedicato (ammesso che sia incluso in confezione) e procedere nel seguente modo. Se il punto incriminato è ben visibile, allora potete applicare la toppo al foro rapidamente. Se il foro non è visibile, allora gonfiate il materasso e usate acqua e sapone per piatti sull’intera superficie. A questo punto si dovrebbero formare delle bolle di sapone nella zona danneggiata. Mettete un punto su quest’ultima in modo da individuarla velocemente in seguito e applicate la toppa, per poi risciacquare il tutto.

Quanto durano i materassi gonfiabili?

I materassi gonfiabili non hanno la stessa longevità dei materassi tradizionali, in quanto sono progettati per uso occasionale e non dovrebbero sostituire un materasso normale. Se usati in maniera corretta e se ben curati, tuttavia, possono mantenersi in buono stato per svariati anni. Il modo migliore per prolungare la vita di un materasso gonfiabile è dunque quello di prendersene cura, evitando anzitutto di forarlo.