Ci siamo lasciati qualche ora fa, proponendovi l’ottima offerta che Amazon sta dedicando al suo Echo Dot 4, con 2 dispositivi venduti ad un prezzo totale che è persino inferiore a quello di un dispositivo singolo!

Ebbene, sarete felici di sapere che la medesima offerta, che prevede l’acquisto di 2 prodotti ad un prezzo davvero molto basso, è disponibile anche per lo splendido Echo Show 5 di seconda generazione, ovvero quella che è l’ultima versione dello splendido dispositivo Amazon con integrato uno schermo HD da 5 pollici!

Vi basterà inserire 2 Echo Show nel carrello, assicurandovi di inserire manualmente il codice ECHOSHOW5 prima di completare il pagamento, in quella che è l’apposita sezione della pagina carrello dedicata ai codici sconto. In questo modo, il portale sconterà automaticamente i due prodotti, abbassando il prezzo totale dei due Echo Show 5 a soli 67,98€!

Se considerate che il prezzo di un singolo Echo Show sarebbe di 84,99€ (oggi in sconto a 44,99€ nel caso di acquisto singolo), capirete bene che parliamo di un affare senza se e senza ma, visto che il totale per i due dispositivi sarebbe di 169,98€ e, dunque, di un risparmio di oltre 100 euro!

Una promo più che degna del periodo Prime Day, e che vi garantirà l’acquisto di due prodotti con tutti i crismi visto che, se parliamo di Echo Show 5, non parliamo semplicemente di uno smart speaker, ma di un prodotto che, grazie al suo schermo HD da 5″ e touch, permette di ampliare a dismisura le possibilità offerte da Amazon Alexa.

Candidato ideale come smart HUB per qualsiasi infrastruttura domotica e, non a caso, tra i più acquistati dell’intera gamma Echo, Echo Show 5 è un prodotto ottimo che, complice quest’offerta, merita certamente un posto di tutto rispetto nella vostra abitazione!

Per questo, vi suggeriamo caldamente di effettuare subito il vostro (doppio) acquisto, visitando la pagina del prodotto presente sullo store dalla quale, lo ricordiamo, dovrete inserire non uno, ma due prodotti identici nel carrello, per provvedere poi all’inserimento dell’apposito coupon sconto.

N.B. Ricorda che per usufruire della promo occorre inserire nel carrello 2 prodotti ed utilizzare, prima del pagamento, il codice sconto ECHOSHOW5 nell’apposita sezione.

