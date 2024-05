Mercedes-AMG F1 W14 E Performance LEGO in OFFERTA! -20%!

La passione per il modellismo e la Formula 1 si unisce in un'offerta imperdibile su Amazon! L'incredibile set Mercedes-AMG F1 W14 E Performance LEGO è disponibile oggi con uno sconto del 20%, al prezzo vantaggioso di soli 175,99€ anziché 219,99€. Questo set, composto da 1642 pezzi, non è solo un'opportunità per costruire una fedele replica in scala 1:8 della celebre monoposto di Formula 1, ma è anche un autentico pezzo da collezione destinato a suscitare l'ammirazione di tutti gli appassionati di corse e di LEGO.

Set Mercedes-AMG F1 W14 E Performance LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Con dettagli accurati e funzionalità sorprendenti, vi immergerete completamente nello spirito di ingegneria e design che contraddistingue sia la Mercedes che LEGO Technic. Questo kit è il compagno perfetto per gli adulti appassionati di motori e modellismo di precisione. Costruire il Mercedes-AMG F1 W14 E Performance è più di un semplice passatempo: è una sfida che vi porterà a scoprire da vicino i dettagli tecnici del veicolo originale, come il motore a 6 cilindri con pistoni mobili e l'alettone mobile ispirato al DRS della vera monoposto Mercedes F1.

Una volta completato, il modellino diventa un pezzo da esposizione stupefacente, perfetto per abbellire qualsiasi scaffale o scrivania. È anche un regalo straordinario per gli amanti della Formula 1 e dei mattoncini LEGO. E con l'introduzione dell'app LEGO Builder per costruzioni 3D, l'esperienza diventa ancora più coinvolgente e interattiva.

