Monitor da gaming Lenovo ad un prezzo shock su eBay!

Questa mattina vi abbiamo proposto un gran numero di promozioni giornaliere, eppure le opportunità di risparmio non sono certamente terminate, dato che eBay ha aggiornamento recentemente la sua iniziativa de “Gli Imperdibili”. Infatti, sono attualmente in sconto tantissimi prodotti, come monitor, smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%.

Si tratta, dunque, di un’ottima occasione per acquistare alcuni dei migliori articoli del mercato ad un prezzo decisamente conveniente. Tra le tante offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo al monitor da gaming Lenovo G25-10, in particolare il modello 65FDGAC2IT. Originariamente venduto a 279,99€, oggi è acquistabile a “soli” 179,99€, grazie ad uno sconto del 35% che ne ha tagliato il prezzo di vendita di ben 100,00€!

Stiamo parlando di un prodotto adatto a coloro che desiderano giocare alla risoluzione del FullHD, sia su PC da gaming che sulle console di nuova generazione. Vanta un display LED da 24 pollici con una frequenza d’aggiornamento fino a 144Hz e un tempo di risposta di soli 1 ms, in modo tale da non perdere alcun dettaglio, anche durante la riproduzione di immagini super dettagliate.

Tra le sue specifiche troviamo anche la piena compatibilità con FreeSync e G-Sync, che permettono di ottimizzare la responsività dello schermo per ridurre efficacemente tutti quegli artefatti visivi e disallineamenti dell’immagine. Invece, per quanto concerne la connettività, questo dispositivo possiede una porta HDMI e un DisplayPort.

Con un design minimalista e dai bordi ridotti al minimo, questo monitor promette dunque grosse prestazioni e, considerando il suo prezzo di vendita, diventa una vera occasione da cogliere al volo! Ciò detto, la promozione di eBay include altri prodotti oltre a questo, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale e valutare tutte le proposte.

Ciò detto, la promozione di eBay include altri prodotti oltre a questo, motivo per cui vi consigliamo di consultare l'apposita pagina del portale e valutare tutte le proposte.

