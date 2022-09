Se siete alla ricerca di un monitor da gaming con tutti i crismi e, al contempo, non disprezzereste il risparmio di qualche soldo in vista dell’inverno (e del caro bollette), allora fermatevi qui, perché questa è un’offerta a cui non potete assolutamente rinunciare!

Su Amazon, infatti, è in sconto lo splendido monitor da gaming Samsung Odyssesy G5, oggi venduto a soli 347,65€, contro gli originali 579,00€, in quello che è il prezzo più basso mai raggiunto da questo specifico prodotto, anche a paragone con la recente Gaming Week proposta da Amazon dove, come ricorderete, il Samsung Odyssey G5 pure era in sconto.

Ciò è possibile grazie ad un inatteso coupon sconto da poco più di 60 euro che, unito al prezzo già scontato proposto da Amazon (409,00€), porta il prezzo di questo splendido monitor da gaming a quello segnalatovi in questo articolo.

Si tratta indubbiamente di un affare, specie considerando le ottime caratteristiche tecniche di questo monitor che, grazie alla sua densità di pixel pari a 1,7 volte quella di un monitor Full HD, offre una visione eccezionale dei contenuti a schermo, complice anche la sua risoluzione WQHD, che vanta immagini incredibilmente nitide e dettagliate.

Da non dimenticare, inoltre, che parliamo di uno schermo curvo, con un raggio di curvatura di 1000R, il cui risultato è una visuale ampia ed avvolgente, che aumenta di molto l’immedesimazione in game.

Insomma, un monitor che può dare una svolta concreta alla vostra postazione da gaming e che, vista la proposta odierna di Amazon, andrebbe acquistato subito e senza troppe esitazioni, specie considerando che i coupon a disposizione sono limitati, e potrebbero presto esaurirsi!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo monitor al prezzo più basso di sempre!

N.B. Ricorda di spuntare il coupon sconto presente sulla pagina del prodotto, così da accedere allo sconto completo.

