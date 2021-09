Monopattino elettrico Segway Ninebot scontato di 100€

Dopo le consuete offerte giornaliere e l’apertura della pagina speciale a tema Lucca Comics and Games 2021, torniamo ancora una volta su Amazon per segnalarvi l’opportunità di acquistare un monopattino elettrico, il Segway Ninebot Max G30, ad un prezzo imperdibile. In questo articolo vi spieghiamo come acquistarlo in un’unica soluzione oppure mediante 12 comode rate a tasso zero.

Il Segway Ninebot Max G30 rappresenta il monopattino elettrico ideale per gli spostamenti in città, sia su percorsi urbani ed extra-urbani. Grazie alla sua grande batteria agli ioni di litio può garantire un’autonomia impareggiabile, pari a 65 km (oppure 40 miglia). Questo prodotto, inoltre, offre degli pneumatici resistenti da 10 pollici e vanta un telaio interamente realizzato in metallo con un design pieghevole.

Questo monopattino, dunque, è stato realizzato per poter stimolare i riders con un’esperienza di guida più affidabile e confortevole. Tra le sue specifiche, troviamo anche un manubrio con impugnature in gomma morbida facile da regolare, in modo tale da migliorare l’esperienza durante la guida con una maggiore portata e, soprattutto, un controllo impeccabile.

Il Segway Ninebot Max G30 è generalmente venduto a 799,99€, ma solo per oggi è acquistabile a “soli” 699,99€, a seguito di uno sconto del 13% sul prezzo consigliato dal produttore, l’equivalente di ben 100,00€! L’acquisto può avvenire in un’unica soluzione oppure con il finanziamento a tasso zero di Amazon con 12 comode rate da 58,25€ cad. mese, abilitando l’opzione prima di inserire l’oggetto nel carrello. Vi consigliamo dunque di approfittarne subito, perché la promozione non ha una data di scadenza ben delineata!

