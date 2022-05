Le motoseghe sono degli attrezzi utilizzati per eseguire lavori di selvicoltura e principalmente per abbattere alberi e tagliere legno. Nonostante ci siano strumenti dedicati, la motosega viene usata spesso anche per regolare l’altezza di una siepe e per le più disparate operazioni di potatura. Questo fa sì che le motoseghe siano attrezzi abbastanza versatili, anche se la loro pericolosità, dovuta alla lama tagliente, potrebbe spingere i meno esperti a starne alla larga, optando magari per un tagliasiepi.

La processazione del legno, tuttavia, richiede necessariamente l’utilizzo di una motosega, pertanto se non ve la sentite di maneggiare questo strumento, occorre affidarsi a un professionista, che si occuperà dell’abbattimento delle piante e della relativa lavorazione del legno, dividendo il tronco ed eventuali rami spessi in tanti pezzettini.

Nonostante l’alimentazione della maggior parte delle motoseghe avvenga tramite una miscela, composta da un misto di benzina e olio, esistono anche motoseghe elettriche e a batteria, che ovviamente sono meno adatte per l’abbattimento di grossi alberi. Tuttavia, potrebbero rivelarsi le più adatte per chi non ha grosse esigenze, nonché spingere chi ha paura della tipica potenza di un modello a combustione ad affidarsi a uno di questi che, a differenza di quanto si possa pensare, tendono a costare quanto i modelli a scoppio. A prescindere da quale sia la tipologia che intendete acquistare, troverete in questo articolo alcune delle migliori motoseghe che potete acquistare sul web. Mentre nella seconda parte approfondiremo i fattori che rendono una motosega valida o meno.

Le migliori motoseghe

Greencut GS620X | A scoppio

Diamo il via alla nostra lista delle migliori motoseghe iniziando dai modelli a scoppio, ossia quelli che garantiscono la miglior potenza per abbattere gli alberi più grandi. In questa tipologia, la Greencut GS620X è senza dubbio tra le motoseghe più performanti e lo dimostra la lama da 50 cm, il motore da 62cc e i relativi 3,8 cavalli. Il motore a 2 tempi eroga una potenza costante, il che significa che il taglio avviene in maniera uniforme e senza interruzioni che potrebbero rendere l’operazione più complicata. La funzione Easy Start vi permetterà di avviare il motore in modo facile e veloce, anche a freddo, quando il motore tende ad andare in difficoltà. A rendere poi il tutto più confortevole durante le operazioni di taglio ci pensa il sistema antivibrazioni, oltre che il manubrio ergonomico e l’ottima distribuzione dei pesi. La sicurezza è garantita dalla funzione Silent Block, che blocca immediatamente la lama quando rileva un rinculo.

Alpina ACS 46 | A scoppio

Un’altra motosega a scoppio che merita di essere presa in considerazione da chi è solito processare il legno è l’Alpina ACS 46. La sua lama da 45cm sarà più che sufficiente per tagliare la stragrande maggioranza dei tronchi, grazie anche al potente motore da 45cc, che permette alla catena di raggiungere una velocità di 21 m/s. Come per ogni motosega che si rispetti, dispone di un sistema di avviamento facilitato, il che la rende ottima per il tipico uso nel proprio spazio verde e per chi non è abituato a utilizzare questo attrezzo. L’avviamento del motore sarà rapido anche a basse temperature grazie al sistema Easy Start, mentre la manovrabilità sarà affidata a una doppia impugnatura morbida che rende, anche se indirettamente, lo strumento ancora più sicuro da maneggiare. Con l’Alpina ACS 46, l‘uso prolungato non sarà un problema, merito di un sistema antivibrazione. Segnaliamo, infine, che la pompa dell’olio è automatica e regolabile con apposite viti, affinché le operazioni di taglio siano più efficaci possibili.

ACS 180 E | Elettrica

La ACS 180 E è una motosega elettrica, il che significa che per essere alimentata necessita di una presa elettrica. Il motore eroga una potenza di 1.800W, il che rende questo modello adatto per chi non vuole avere a che fare con l’alimentazione a combustione, senza però rinunciare alla potenza. Questa motosega, infatti, riuscirà a tagliare tronchi dal diametro fino a 35cm, con la velocità della catena che arriva a 10 m/s. La pompa dell’olio è automatica, mentre il serbatoio per quest’ultimo è dotato di una finestrella che vi permetterà di verificare rapidamente il livello dell’olio, cosicché possiate aggiungerlo prima di provocare eventuali danni allo strumento. La manovrabilità sarà garantita dalla doppia impugnatura che, abbinata a un peso non eccessivo, farà sì che possiate usare l’attrezzo anche per lunghe sessioni di selvicoltura senza accusare troppa stanchezza. L’impugnatura, inoltre, è studiata affinché possiate usare la motosega sia verticalmente che orizzontalmente, adattando così la vostra posizione in base alla forma del legno. Alpine propone lo stesso modello anche nella versione da 2.000W con lama da 40cm, ideale per chi vuole il massimo della potenza.

Oregon CS1400 | Elettrica

Se cercate una motosega elettrica ad alto potenziale, la Oregon CS1400 è un altro modello che dovreste tenere in considerazione, dal momento che vanta una potenza di 2.400W e una lama da 40cm. Questo fa sì che questo modello si avvicini quasi alle caratteristiche tipiche di un modello a scoppio, grazie anche alla velocità della catena di 14,7 m/sec. Il sistema di tensionamento della catena non necessita di utensili, mentre l’oliatore automatico si occuperà di inviare l’olio sulla barra e sulla catena durante l’uso della motosega, mantenendo le parti meccaniche sempre lubrificate e, di conseguenza, diminuire l’usura dell’attrezzo. Oltre per la facilità d’uso, il design è studiato tenendo in considerazione anche la parte relativa alla sicurezza, con un paramano anteriore per proteggervi dai detriti volanti. Vi segnaliamo, infine, che potrete acquistare questa motosega insieme a una confezione di olio lubrificante, prodotto dallo stesso brand.

Black+Decker GKC1825L20-QW | A batteria

Passiamo ora alle motoseghe a batteria segnalandovi il Black+Decker GKC1825L20-QW, che è tra i modelli migliori che potete acquistare se cercate una soluzione leggera e che vi permetta di accedere alle aree meno accessibili con più facilità. I vantaggi dell’alimentazione a batteria sono proprio questi e rendono l’attrezzo molto più maneggevole rispetto ad altre tipologie di motosega. La lama è da 25cm, quindi sarà perfetto per chi è solito tagliare tronchi di piccole e medie dimensioni. L’autonomia, come intuirete, diventa fondamentale in una motosega a batteria e questo modello vi permetterà di tagliare fino a 200 rami prima che si esaurisca la carica. La durata è stata calcolata tenendo in considerazione rami dal diametro di 3,5cm. Nonostante l’alimentazione sia a batteria, il Black+Decker GKC1825L20-QW dispone di svariati sistemi di sicurezza, tra cui un doppio interruttore di avviamento, utile per evitare di avviare l’attrezzo toccando involontariamente il singolo pulsante di accensione. Da segnalare poi la presenza di un sistema anti contraccolpo, che potrebbe rivelarsi utile anche sui modelli meno potenti.

Greenworks G40CS30K2 | A batteria

Tra i modelli a batteria di fascia alta troviamo il Greenworks G40CS30K2 che, con il serbatoio dell’olio da 120ml, si pone tra le migliori motoseghe anche per quanto concerne l’autonomia. Questo modello, inoltre, si differenzia dagli altri per la struttura verticale invece che orizzontale, facendo sì che sia perfetto da usare se impugnato dal basso verso l’altro, sacrificando leggermente la maneggevolezza qualora si intenda usare la motosega in modo orizzontale. La potenza non manca grazie alla batteria Li-Ion 40V che, abbinata alla lama da 30cm, vi consentirà di abbattere anche alberi dal grosso diametro. La catena girerà a 4.2 m/s, non male per una motosega a batteria, che fa del peso un’altra delle sue armi vincenti. Questo modello, infatti, pesa poco più di 3kg, ciò fa sì che processare il legno sarà confortevole, merito anche del manico morbido e gommato. Segnaliamo, infine, un sistema di lubrificazione automatico e la possibilità di usare la batteria Li-Ion 40V con molti altri prodotti dello stesso brand, essendo compatibili l’uno con l’altro.

Come scegliere una motosega

Le motoseghe sono degli attrezzi la cui scelta deve essere ben ponderata per svariati motivi. Il più importante è senza dubbio quello di valutare quali sono le proprie esigenze personali, nonché la grandezza e la quantità di alberi che si andrà a tagliare. Oltre a questi fattori, occorre controllare anche la presenza di sistemi di sicurezza integrati, la praticità d’uso e la tipologia, che è strettamente correlata alla potenza della motosega. Analizziamo i vari elementi uno per volta cosicché possiate rendervi conto se la motosega che avete intenzioni di acquistare può fare o meno al caso vostro.

Tipologia e potenza del motore

Le motoseghe possono avere motore a scoppio, elettrico o a batteria. È importante distinguere le varie tipologie perché gran parte delle caratteristiche dipendono da quest’ultime. Le motoseghe a scoppio sono le più potenti, dal momento che batterie ed elettricità non possono competere con l’alimentazione a combustione, quindi dovreste valutare solo ed esclusivamente questa tipologia qualora abbiate grandi esigenze, come ad esempio abbattere alberi con una circonferenza importante. La potenza di una motosega a scoppio permette di implementare una lama molto lunga che, in alcuni casi, potrebbe raggiungere quasi il metro. Le soluzioni domestiche, ossia le più comuni, difficilmente superano i 50cm, che è comunque una misura adatta per tagliare la maggior parte degli alberi, inclusi i ceppi, che tendono ad essere molto più larghi rispetto alla parte superiore del tronco.

La potenza di una motosega a scoppio può essere espressa in kilowatt (kW), in horsepower (HP) o in cavalli (cv). Ogni produttore preferisce esprimerla in un modo ma, qualsiasi esso sia, non dovreste avere difficoltà a capire qual è la potenza dell’attrezzo. I CV (cavallo vapore) è la principale unità di misura utilizzata in ambito motoristico. Horsepower è l’unità britannica ed è molto simile a quella europea, in quanto 1 cv corrisponde a 0,98 HP. Entrambi invece coincidono a 0,74 kW, anche se per correttezza occorre sottolineare che 1 cv equivale a 0,735 kW. La potenza delle motoseghe elettriche e a batteria viene invece espressa rispettivamente in Watt e Volt. In tal caso, i valori oscillano tra i 1.000W e i 2.500W per quanto concerne i modelli elettrici, mentre il voltaggio delle batterie va da 18V fino a 40V.

La cilindrata è un altro fattore relativo alla potenza delle motoseghe a scoppio. Essa può variare da un minimo di 20cc fino a un massimo di 80cc. Si tende a considerare una motosega a bassa cilindrata se dispone di un motore tra i 20 e i 35cc. Di media cilindrata sono considerate quelle con motore tra i 40 e i 60cc, mentre quelle fino a 80cc sono di grossa cilindrata. Le prime vanno bene per le piccole operazioni in giardino, come la potatura o tagli piccoli alberi. Le seconde sono ideali per la lavorazione di legno e fusti di media grandezza, mentre le ultime sono chiaramente destinate per abbattere le aree boschive più grandi, motivo per cui vengono spesso acquistate solo da chi si occupa di selvicoltura in modo professionale.

Ribadiamo che le motoseghe a scoppio sono le più potenti e popolari, ma non bisogna sottovalutare le altre due tipologie, dato che presentano una serie di vantaggi che, per molti, potrebbero fare la differenza. Una motosega elettrica o a batteria, ad esempio, non emana il tipico odore pungente di un modello a combustione e, di conseguenza, dovrete solo ricordarvi di controllare l’olio lubrificante, dal momento che l’alimentazione primaria avviene tramite l’elettricità. Inoltre, risultano più maneggevoli, leggere e comode da utilizzare, con il peso che oscilla tra i 3 i 4kg.

Lunghezza della lama

Avrete capito che la potenza di una motosega dipende tantissimo dalla tipologia dell’attrezzo e ciò vale anche per la lama. I modelli a scoppio dispongono quasi sempre di una lama più lunga rispetto ai modelli elettrici e a batteria. La scelta dipende ancora una volta dalle vostre esigenze, ma vale la pena sottolineare che la lama di una motosega non dovrebbe mai essere lunga meno della metà del diametro degli alberi che intendete abbattere. L’ideale sarebbe avere una lama leggermente più lunga del diametro del tronco, cosicché possiate tagliarlo in maniera uniforme, diminuendo anche il rischio che l’albero possa inclinarsi durante l’operazione e cadere nella direzione sbagliata.

Velocità della catena

A un motore più potente corrisponde una maggior velocità della catena. Questa viene espressa in metri al secondo (m/s) e, come è facile intuire, più il valore è alto e più sarà facile tagliare il legno. Se la catena si muove lentamente, infatti, sarà molto più faticoso, sia per voi che per l’attrezzo, portare a termine il lavoro. Anche in questo caso occorre valutare le esigenze di ognuno, consci del fatto che acquistando una motosega a scoppio non dovrete preoccuparvi della velocità della catena, dal momento che sarà senza ombra di dubbio veloce abbastanza da abbattere qualsiasi tipo di albero. Questa arriva di solito a 30 m/s, mentre nei modelli elettrici e a batteria si attesta mediamente intorno ai 10 m/s.

Sicurezza

La motosega è un attrezzo molto pericoloso se non lo si utilizza nel modo corretto, a maggior ragione se è sprovvisto di una serie di accorgimenti relativi alla sicurezza. Tutti i modelli più recenti implementano sistemi di sicurezza, alcuni più sofisticati di altri, ma occorre sempre controllare che ci sia una protezione dal contraccolpo, importantissima per proteggere le mani qualora la catena si rompa o si arresti da un momento all’altro per svariati motivi. È importante poi che la motosega disponga di un doppio sistema di avviamento, che dovrà essere azionato insieme per avviare l’attrezzo, riducendo così il rischio di alimentare accidentalmente la motosega. Nessuno infatti vorrebbe trovarsi nella situazione in cui la motosega si metta in moto quando non la si tiene impugnata nel modo corretto.

La motosega, inoltre, dovrebbe avere un sistema di lubrificazione della catena, meglio se automatico, atto a far scorrere la catena senza intoppi. Il serbatoio dell’olio può avere diverse capienze in base alle dimensioni dell’attrezzo, così come il processo di lubrificazione, che in alcuni casi può essere regolabile in maniera autonoma, utile quando si sa con certezza quali sono le proprie esigenze del momento. Sempre per un discorso relativo alla sicurezza, la catena della motosega dovrebbe essere ben salda sulla lama. La regolazione della tensione la si fa spesso tramite un’apposita vite ma, se possibile, suggeriamo di valutare i modelli che permettono di regolare la tensione tramite una manopola, affinché il tutto sia il più semplice possibile.

Facilità d’uso

Essendo quella dell’abbattimento del legno un’operazione che mette a dura prova mani e braccia, attraverso tante vibrazioni ravvicinate dovute alla forza d’attrito della catena, è estremamente consigliato che la motosega abbia un sistema antivibrazione integrato, che darà i suoi frutti soprattutto dopo un utilizzo prolungato. Questi sistemi possono andare dalla semplice implementazione di impugnature ottimizzate fino a sistemi di smorzamento più sofisticati, che potrebbero limitare moltissimo eventuali problemi ai muscoli scheletrici e neurologici.

Il peso della motosega non dovrebbe superare la soglia che riuscite a reggere senza troppe difficoltà, tenendo in considerazione anche le forze d’attrito. Se le vostre prestazioni fisiche non sono il massimo, forse sarebbe il caso di evitare di acquistare una motosega a scoppio, dal momento che tendono ad essere le più pesanti, optando invece per un modello elettrico o a batteria, quest’ultimo sicuramente l’ideale per chi preferisce la massima facilità d’uso. Se il vostro obbiettivo è quello di abbattere grossi alberi e non potete far altro che acquistare una motosega a scoppio, allora dovreste farvi aiutare, in modo da non sforzarvi troppo.

Tra le caratteristiche che rendono una motosega facile da usare vi è senza dubbio l’avvio facilitato, inteso come un meccanismo che riduce la forza necessaria per avviare il motore. Un sistema di avvio facilitato tornerà utile soprattutto quando userete l’attrezzo dopo che è stato fermo per parecchi giorni o durante le giornate fredde quando, si sa, i motori tendono ad avere più difficoltà ad avviarsi.

Come usare la motosega in sicurezza

Come ripetuto più volte durante l’articolo, le motoseghe sono attrezzi estremamente utili per tagliare legna e abbattere alberi, ma sono anche molto pericolosi. Si stima che migliaia di persone all’anno si feriscano con le motoseghe, quindi se siete dei principianti consigliamo di seguire questi semplici e pochi accorgimenti in modo da ridurre al minimo il rischio di farsi male::