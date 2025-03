Mouse Trust Puck a soli 12€: ultra-sottile e super-silenzioso!

Il mouse Trust Puck è disponibile su Amazon a soli 12,21€ invece di 21,99€, con uno sconto fantastico del 44%! Ultrasottile e compatto, vi offre la massima libertà di movimento grazie alla connessione Bluetooth o tramite mini ricevitore USB. I pulsanti silenziosi eliminano le distrazioni, mentre la batteria ricaricabile vi mantiene sempre produttivi senza sprechi. Con velocità regolabile fino a 1600 DPI e un'altezza di soli 27mm, questo mouse wireless ergonomico si adatta perfettamente a qualsiasi situazione di lavoro.

Mouse Trust Puck, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Trust Puck è l'alleato perfetto per professionisti in movimento e studenti che hanno bisogno di praticità e versatilità. Con un'altezza di soli 27 mm, questo dispositivo ultrasottile si infila facilmente in qualsiasi borsa senza occupare spazio, mentre la doppia connettività Bluetooth o tramite ricevitore USB vi permette di utilizzarlo con PC, laptop e persino iPad. I pulsanti silenziosi, che riducono il rumore del 90%, lo rendono ideale per chi lavora in biblioteche, uffici condivisi o durante riunioni, dove la discrezione è fondamentale.

Particolarmente consigliato a chi ha a cuore la sostenibilità, il Trust Puck elimina lo spreco di batterie usa e getta grazie alla sua batteria ricaricabile integrata. Il design ambidestro soddisfa sia utenti destri che mancini, mentre la possibilità di regolare la velocità (800, 1200 o 1600 DPI) vi consente di adattarlo a qualsiasi attività, dalla navigazione web al lavoro di precisione. La forma arrotondata con bordi lisci assicura inoltre un utilizzo confortevole anche durante le lunghe sessioni di lavoro, rendendo questo mouse la scelta ottimale per chi cerca efficienza senza compromessi.

Con un prezzo di soli 12,21€ invece di 21,99€, il mouse Trust Puck rappresenta un'offerta eccellente per chi cerca un dispositivo versatile, silenzioso e compatto. Il design ambidestro lo rende adatto a tutti gli utenti, mentre la batteria ricaricabile e la doppia connettività garantiscono praticità d'uso quotidiano. Una soluzione elegante e funzionale che vi accompagnerà ovunque, dalla scrivania agli spostamenti.

