N26 vi restituisce la quota di iscrizione a Amazon Prime!

Il colosso tedesco delle soluzioni smart bancarie, viene incontro ancora una volta alle esigenze dei suoi clienti che, insieme a Forbes l’hanno riconosciuta come migliore banca d’Italia. Con questa nuova iniziativa esclusiva di N26, tutti i clienti N26 Metal potranno avere restituita la quota annuale spesa per i servizi di Amazon Prime.

Quello di Amazon Prime è uno dei servizi più di successo nell’era dell’e-commerce, grazie anche a tutti i servizi aggiuntivi correlati: Consegne illimitate in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su più di altri 10 milioni, streaming di film e serie TV con Prime Video, archiviazione illimitata per le foto e accesso anticipato alle Offerte lampo su Amazon.it.

Supponendo la moltitudine di clienti che adoperano i servizi di Amazon, N26 ha pensato bene di restituire loro la quota versata per l’iscrizione annuale ad Amazon Prime. Come?

Se sei già scritto al piano mensile di Prime, non devi fare altro che aggiungere la tua carta N26 Metal come metodo di pagamento predefinito. Accedi al tuo account Prime, clicca su “Aggiorna il tuo metodo di pagamento”, poi seleziona “Modifica il metodo di pagamento” e aggiungi la tua Mastercard N26.

Se non sei ancora cliente Prime e selezioni il piano annuale, riceverai ogni mese un accredito di 3 € direttamente sul tuo conto N26 entro il decimo giorno del mese successivo. Se invece selezioni il piano mensile, riceverai un accredito di 3,99 €. Per ulteriori informazioni cliccate QUI.

ATTENZIONE: La promozione qui rappresentata è un’autonoma iniziativa di N26 non promossa da Amazon.

Per approfittare di questa iniziativa, avete tempo fino al 30.11.2020.

N26 è una vera e propria banca nel vostro smartphone. Mettendo a disposizione un IBAN italiano, con N26 è possibile svolgere tutte le canoniche operazioni bancarie, come l’accredito dello stipendio o della pensione, l’addebito delle bollette, la consultazione del conto corrente, l’invio e la ricezione di bonifici e i pagamenti per mezzo della carta, sono interamente gestibili con l’app ufficiale N26.

Per saperne di più su N26, sulle nostre pagine potete sapere cos’è e come funziona il conto nato su smartphone. Se invece intendete aprire un conto N26 potete farlo da questa pagina.

