Nescafé: 9 confezioni da 16 capsule a 40€ invece di 49€

Dopo le principali offerte giornaliere provenienti da Amazon, eBay, Mediaworld e Unieuro, facciamo un piccolo break dalla consueta programmazione hi-tech per parlarvi di una nuova promozione, che susciterà quasi sicuramente il vostro interesse perché parliamo di un prodotto di vostro gradimento, vale a dire il caffè. Vi segnaliamo, infatti, che sullo store Nescafé è possibile acquistare 9 confezioni da 16 capsule ad un prezzo eccezionale!

Nescafé, essendo uno dei maggiori produttori di articoli a base di caffé, raccoglie i chicchi dai rivenditori e successivamente mette in atto processi di tostatura, miscelazione e macinatura all’avanguardia, in modo da garantire la miglior miscela aromatica possibile. Qualità che viene espressa nelle capsule brevettate Dolce Gusto, ciascuna contenente un gusto specifico.

Per poter accedere a questa iniziativa è doveroso, innanzitutto, seguire pochi e semplici passi. Bisogna accedere al portale del noto rivenditore, al seguente indirizzo, selezionare nove confezioni del prodotto di vostro interesse tra quelli proposti ed inserirli nel carrello assieme al codice “CAPSULEPER40“. Successivamente, l’importo totale da pagare scenderà da 49,00€ a soli 40,00€! La spedizione avviene in sei giorni lavorativi e sarà completamente gratuita.

Fra le numerose confezioni della linea Dolce Gusto attualmente disponibili sul catalogo, vogliamo segnalarvi quella dedicata all’espresso barista, proposta al prezzo consigliato di 5,49€, che si caratterizza da una pregiata miscela caratterizzata da una piacevole acidità e ricoperta da una generosa crema densa e dorata. In alternativa, per gli amanti del caffè intenso, vi consigliamo di dare uno sguardo alla confezione dell’espresso intenso, venduta sempre alla cifra di 5,49€, che si presenta come il perfetto connubio tra una miscela robusta e arabica.

Chiaramente, non conoscendo quelli che sono i gusti del vostro palato, non ci resta altro che consigliarvi di vistare la pagina dedicata, ma non prima di aver dato un'occhiata alla nostra selezione di prodotti, dove abbiamo riportato alcune delle migliori confezioni Nescafé Dolce Gusto.

N.B: Vi ricordiamo che per ottenere lo sconto di 9.00€ è necessario inserire il codice sconto “CAPSULEPER40” nel carrello!

La nostra selezione di prodotti

