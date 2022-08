Se, con il ritorno alla routine, siete alla ricerca di un servizio VPN che vi permetta di navigare (o lavorare) in sicurezza, allora sarete felici di sapere che NordVPN, tra i leader del settore delle VPN premium, ha da poco inaugurato un’offerta davvero ottima, che vi permetterà di ottenere uno sconto su uno qualsiasi dei suoi tre piani di abbonamento, con tagli ai prezzi che vanno dal 55% del piano Standard, al 65% del piano Completo che, ricevendo su ognuno di essi anche ben 3 mesi di servizio aggiuntivo, a titolo completamente gratuito!

Non abbiamo dubbi: si tratta di un’offerta davvero ottima, soprattutto per quanto riguarda il piano completo, della durata di due anni, che in questo modo vi costerà appena 148,23€ per 2 anni di servizio, ovvero 5,49€ al mese.

Sicuramente un prezzo non per tutti, ma giustificati dai tanti vantaggi offerti da NordVPN per la fascia più alta della propria offerta che, oltre ad includere una connessione dalla velocità e dalla sicurezza impareggiabili, vi garantirà persino 1 TB di spazio di archiviazione online, in cui immagazzinare liberamente i vostri dati, grazie ad un cloud privato e sicuro!

Oltre a ciò il piano Completo, include anche un gestore di password multipiattaforma, con cui sincronizzare automaticamente le vostre password su tutti i vostri dispositivi; un data breach scanner con cui controllare se password, indirizzi e-mail o i dati della carta di credito sono stati violati, una protezione anti-malware e persino tracker e ad blocker, affinché la vostra sia una connessione non solo sicura, ma anche priva di fastidiosi rallentamenti, oltre che di inutile spam.

Non c’è davvero nulla di così completo, ed anche se il prezzo mensile potrebbe sembrare alto, il rapporto qualità/rezzo è alle stelle, specie considerando che NordVPN è anche uno dei pochi servizi ad offrire ben 30 giorni di abbonamento in prova gratuita, ed una gradevole forma “soddisfatti o rimborsati”, che garantisce un diritto di recessione con rimborso dell’intero importo pagato.

Forte di oltre 5450 server distribuiti in ben 60 paesi, oltre che un sistema di sicurezza che, rispetto a molti concorrenti, vanta un proprio strumento crittografico, NordVPN è, in sostanza, una delle migliori scelte possibile nel settore VPN e, per questo, vi suggeriamo di non lasciarvi sfuggire questa offerta, che potrete sottoscrivere in pochi istanti, semplicemente visitando la pagina che l’azienda ha messo in piedi per questa promozione.

