Notebook da gaming Asus TUF Dash F15 ad un prezzo folle su eBay

Grazie a portali come eBay e alle iniziative come “Gli Imperdibili“, anche questo fine settimana si concluderà con la stessa quantità di offerte che ha caratterizzato questa settimana di settembre, e ciò significa che anche oggi avrete modo di risparmiare sui vostri acquisti online. Dato che parliamo di eBay, troverete in sconto ogni genere di articoli merceologici, tra i quali spiccano smart TV, notebook e diverse tipologie di elettrodomestici, oltre ad una buona selezione di articoli d’abbigliamento.

Trovare quindi il prodotto che vi interessa ad un prezzo basso non dovrebbe essere un problema. In questa occasione vi segnaliamo l’offerta relativa al notebook da gaming Asus TUF Dash F15, che sembra quasi una risposta a quella che è stata l’ottima offerta di ieri di Mediaworld relativa alla controparte Lenovo Legion C7. Anche se il portale non ne menziona lo sconto, il notebook in oggetto costerebbe normalmente 1.447,00€, ma per poche ore potrà essere vostro a 1.149,90€, che è veramente un prezzo ottimo per un dispositivo dalle specifiche tecniche recenti e all’avanguardia.

Innanzitutto, vogliamo cominciare dal processore, segnalandovi che si tratta dell’ottimo Intel Core i7-11370H di 11° generazione, perfetto per il gaming e per le attività multitasking. Ad affiancalo ci sono poi 8GB di RAM, un SSD da 512GB e una scheda video Nvidia RTX 3050, una delle ultime create dalla nota azienda leader nella produzione di chip grafici per il mercato videoludico. Il display dal quale fuoriusciranno immagini mozzafiato è un 15 pollici con frequenza di aggiornamento a 144Hz, racchiuso in cornici sottilissime che conferiscono al notebook un aspetto elegante.

Di solito, da un notebook da gaming ci si attendono solo le prestazioni, ma l’Asus TUF Dash F15 vanta la tipica robustezza dei modelli TUF, in quanto soddisfa gli standard militari MIL-STD che, come detto, sono tipici di soluzioni dedicate alle produttività e alla mobilità. Questo fa sì che Asus TUF Dash F15 sia adatto anche per il trasporto, merito inoltre del suo piccolo spessore, che vi permetterà di metterlo nello zaino e viaggiare comodamente, una caratteristica che accomuna pochissimi notebook da gaming.

Pur essendo essere un notebook, i due altoparlanti integrati assicurano un’ottima qualità del suono, ma vale la pena citare che la macchina dispone di diverse uscite ad alta definizione che vi permetteranno di collegare eventuali altoparlanti esterni o cuffie, sfruttando appieno le caratteristiche di quest’ultimi. È presente persino la cancellazione del rumore, ottima per far sentire la propria voce chiara e cristallina da chi seguirà un eventuale live streaming o in qualsiasi videochiamata.

Insomma, un notebook da gaming davvero imperdibile a questo prezzo. Ciò detto, visto il gran numero di articoli compatibili con “Gli Imperdibili” di eBay, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate visionare tutte le proposte e scegliere quella che meglio si addice alle vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione delle migliori offerte, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

