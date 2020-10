Notebook, smart TV e non solo: partono le nuove offerte tech di Mediaworld!

Siamo tutti in attesa delle grandi offerte dell’Amazon Prime Day, ma non bisogna commettere l’errore di ignorare gli altri store online che non staranno sicuramente con le mani in mano. Mediaworld, infatti, ha appena lanciato una nuova promozione in cui propone prezzi imperdibili su una vasta gamma di prodotti, tra cui spiccano soprattutto televisori di fascia alta e sofisticati sistemi audio, non a caso la promozione prende il nome di “alta definizione da paura” ed è valida fino al 21 ottobre.

Tanti articoli quindi che vanno a soddisfare le esigenze di coloro che vogliono portarsi a casa un prodotto di ultima generazione e tra i migliori che il mercato offre attualmente, ma non mancano anche alcuni dispositivi che sono alla portata di tutti e che meritano ugualmente di essere presi in considerazione, come ad esempio la soundbar Samsung HW-T550/ZF, che viene venduta a soli 189,00€ invece di 279,00€. Ovviamente, si tratta di un dispositivo che integra altoparlanti di qualità ben superiore a quelli di un normale televisore e che quindi è rivolto principalmente agli amanti del suono ed a coloro che desiderano avere un’esperienza che possa ricordare quella del cinema.

Dotata di un subwoofer, la soundbar Samsung HW-T550/ZF è uno di quei modelli che riesce a offrire un suono surround nonostante non abbia un numero di driver elevati. Questo è reso possibile grazie all’avanzata tecnologia di Samsung, che ricrea i suoni portandoli a nuovi livelli per ottenere un audio 3D. Inoltre, grazie alla presenza di un subwoofer dedicato, potrete godervi le basse frequenze con una qualità che solo un subwoofer può offrire, quest’ultimo posizionabile in qualsiasi punto della stanza grazie all’assenza di fili. La soundbar principale, invece, può essere collegata facilmente tramite HDMI o Bluetooth, ciò vi permette di guardare un film o ascoltare i vostri brani preferiti da qualsiasi sorgente.

Una soundbar che può essere utilizzata per qualsiasi contenuto multimediale, dal momento che analizza automaticamente le sorgenti audio per ottimizzare le tracce in base al tipo di contenuto, ma questo modello non è l’unico che merita di essere preso in considerazione, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa in modo da scoprire tutte le offerte. Inoltre, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

