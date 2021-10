Nuovo iMac da 24″, vari colori in sconto da Comet! Che prezzo!

Alcuni e-commerce come Comet sembra stiano approfittando della recente presentazione dei nuovi Apple MacBook Pro per scontare diverse soluzioni già in commercio del brand, e tra queste, vi segnaliamo oggi l’arrivo dell’ultimo iMac da 24 pollici. Nonostante si tratti anche in questo caso di un prodotto presentato da pochi mesi, Comet lo propone già in offerta, permettendovi di risparmiare oltre 100€, ma solo fino al 27 ottobre.

Il modello selezionato dal portale è quello con processore proprietario Apple affiancato da una GPU a 8 core, nonché quello con due porte USB di terza generazione, ingresso per la Gigabit Ethernet e tastiera con Touch ID. Non si tratta, quindi, della variante base da 1.499,00€, che non dispone delle suddette caratteristiche, bensì quella da 1.719,00€, che viene ora offerta a 1.599,00€. Una buona occasione per portarsi a casa il PC All-in-One per eccellenza che, nel suo ultimo modello, si è rinnovato anche nel design, ora del tutto privo della tipica curvatura posteriore dei predecessori.

Veloce, affidabile e bello sono gli aggettivi che hanno sempre contraddistinto gli iMac di Apple, e lo spessore ridotto a poco più di un centimetro li rende ora ancora più piacevoli da guardare e, perché no, anche da usare. I nuovi chip Apple M1, infatti, gli permettono di raggiungere prestazioni mai così alte e una fluidità generale senza precedenti, grazie anche alla tipica ottimizzazione software di MacOS, che si conferma da anni ormai come il sistema operativo perfetto per coloro i quali lavorano con la grafica.

iMac da 24 pollici è uno spettacolo non solo nel design, ma anche nel display, il quale gode di una risoluzione altissima, ben oltre la tipica Full HD presente sulla stragrande maggioranza dei PC, inclusi quelli di un certo livello. La gamma cromatica P3 dello schermo farà sì che le immagini prenderanno vita, dandovi la possibilità di vedere ogni minimo cambiamento di colore e dettaglio, non solo durante la lavorazione su un contenuto multimediale, ma anche durante il classico uso quotidiano.

Una webcam in alta definizione e microfoni di qualità fanno sì che il nuovo iMac da 24 pollici rimanga il re dei PC All-in-One, perfetto per chi vuole un dispositivo in grado di assicurare comfort visivo e un’ottima leggibilità, oltre alle prestazioni.

Detto ciò, prima di lasciarvi al vostro acquisto, qualora vi servisse una mano a procacciare ulteriori offerte, non dimenticate di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

