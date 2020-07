Offerte del giorno Amazon: aspirapolvere robot Neato Robotics D450 scontato di oltre il 40%!

Giornata variegata quella di oggi, con Amazon che ha deciso di non concentrarsi su di una specifica categoria merceologica per le sue offerte del giorno optando, invece, per un gran numero di prodotti diversi, tutti accomunati da un ottimo sconto proposto. E così, dopo la giornata di ieri, caratterizzata da tornate “a tema” (per altro ancora disponibili) dedicate a Apple Watch, D-Link e Philips, oggi il portale ci stuzzica con le più varie offerte, tra cui spiccano – come sempre – anche prodotti di altissimo livello proposti a prezzi davvero convenienti.

Tra i vari, ci preme segnalarvi la presenza dell’ottimo aspirapolvere robot Neato D450, robot dell’azienda californiana che si distingue dalla concorrenza per la sua tecnologia appositamente pensata per venire in aiuto di chi ha animali in casa.

Generalmente al prezzo di ben 579,00€ e oggi in sconto a soli 329,99€, con uno sconto applicato pari al 43%, il robot aspirapolvere Neato D450 è uno dei migliori prodotti dall’omonima azienda, ed è dotato di un sistema di navigazione laser ottimizzata in grado di scansionare e mappare tutta la casa, anche su più piani, pulendo in linea retta invece che tramite percorso casuale e permettendo al robot di vedere perfino al buio! Progettato con un design a forma di “D”, il Neato D450 è in grado di pulire facilmente negli angoli e lungo le pareti, ed è dotato di una spazzola combinata in grado di pulire accuratamente ogni tipo di pavimentazione. Particolarmente raccomandato a chiunque abbia in casa cani o gatti, grazie alla sua capacità di raccogliere facilmente non solo polveri sottili e simili, ma anche peli di animale, lascia la casa pulita per noi e per i nostri amici a quattro zampe.

Insomma, un alleato davvero prezioso nella pulizia di casa che, in sconto a soli 329,99€, rappresenta una scelta ideale per chiunque sia alla ricerca di un aspirapolvere robot ma è stato – almeno fino ad oggi – scoraggiato dal prezzo spesso proibitivo di questi prodotti.

