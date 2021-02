Offerte del giorno Amazon: tante offerte sui videogame PS5 e non solo!

Anche se i giorni della Amazon Gaming Week sono ormai belli che passati, vi segnaliamo che su Amazon sono tornate le offerte dedicate ai videogiochi e, in particolare, ai titoli PlayStation, disponibili con diversi sconti anche sulle uscite PlayStation 5, ovvero quelle che sono attualmente le più costose dell’intero parco titoli della casa giapponese.

Certo, la scelta non è molto vasta, ma include titoli davvero molto variegati tra cui svetta, almeno a nostro giudizio, il delizioso (e forse un po’ bistrattato) Sackboy: A Big Adventure, titolo platform dalla bellissima direzione artistica e dal gameplay coinvolgente ed immediato, con protagonista il buffo e pupazzoso Sackboy, già protagonista della serie di LittleBigPlanet.

Apprezzatissimo anche dal nostro team di Game Division che, in sede di recensione, lo ha premiato con un sonoro 7.8, Sackboy: A Big Adventure è un intrigante adventure platform sviluppato da Sumo Sheffield in esclusiva per le console PlayStation, ottimo per essere giocato tanto da soli, quanto in compagnia di altre 3 giocatori. Caratterizzato da una gameplay che, rifacendosi solo in parte alla traccia di LittleBigPlanet, riesce a trovare una propria precisa identità, fatta di esplorazione, segreti da scoprire, ed un leggero tono umoristico, che lo rende perfetto per giocatori di tutte le età. Arrivato su entrambe le console di Sony, il titolo è oggi in sconto nella sua versione PS5 al prezzo di 56,99€, con uno sconto di 14 euro rispetto ai suoi originali 70,99€. Uno sconto apparentemente di poco conto ma, ovviamente, va tenuto conto che si tratta di un titolo per PS5 e, in quanto tale, è ancora considerato freschissimo per la console Sony e per i pochi fortunati che sono già riusciti ad accaparrarsela.

Ovviamente questa esclusiva PlayStation non è l’unico titolo in sconto su Amazon, ed anzi sono diverse le proposte in sconto, comprendenti, per altro, anche alcuni titoli per le altre console, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di articoli in sconto, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale.

