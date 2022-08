ATTENZIONE Con la pubblicazione del seguente articolo Tom’s Hardware vi invita ad un consumo sicuro e coscienzioso dell’alcol, invitandovi a non perdervi nell’abuso. La seguente offerta è inoltre da intendersi esclusivamente ad uso e consumo di acquirenti maggiorenni. Tom’s Hardware declina ogni responsabilità qualora la proposta venisse utilizzata per favorire l’acquisto ed il consumo di bevande alcoliche da parte di persone al di sotto dei 18 anni. Bevi responsabilmente.

Se siete la degustazione è la vostra passione e se, al contempo, state scoprendo (o lo avete già fatto) il piacere per distillati e vini, allora sarete felici di sapere che grazie alle ottime Offerte di Settembre di Amazon, c’è la possibilità di acquistare a prezzo scontatissimo anche numerose bottiglie di birre, vini e liquori, con prezzi davvero molto convenienti, e praticamente da discount!

Un affare, specie considerato che prodotti alcuni dei prodotti inclusi in questa selezione, come ad esempio gin, whisky e rum, sono spesso venduti a prezzi non proprio per tutti, ma che oggi sono certamente più abbordabili grazie all’ottima promo Amazon, che comunque non lesina prezzi d’occasione anche per bevande ben più comuni, come ad esempio le birre.

Un esempio della convenienza di queste offerte, è data dalla splendida bottiglia di whisky Mortlach, un distillato single malt invecchiato 15 anni, e imbottigliato con il nome di Game of Thrones Malts Six Kingdoms, perché prodotto proprio per celebrare (per altro con licenza ufficiale HBO), la popolarissima serie TV, recentemente tornata alla ribalta grazie alla nuova serie prequel chiamata House of the Dragon.

Parliamo di un whisky di grande pregio, originariamente venduto a 135,00€, ed oggi disponibile con uno sconto del 15% che ne abbassa il prezzo a 114,75€, un prezzo più che onesto per una bottiglia da collezione, oltre che di qualità.

Distillato esattamente 2,81 volte, il Game of Thrones Malts Six Kingdoms della Mortlach è un Single Malt invecchiato in botti ex Sherry, ed affinato in botti ex Bourbon in pura quercia americana. Il risultato è un whisky strutturato, dal colore ambrato, con fragranze i mela e spezie, con toni di vaniglia e cioccolato fondente.

Un sapore davvero raffinato ed elegante, per una bottiglia da collezione, in edizione limitata, e splendidamente adornata dal motivo del Corvo con 3 occhi, certamente ben noto agli appassionati della saga creata da George R.R. Martin.

Ovviamente, questa splendida bottiglia di puro whisky scozzese è comunque solo una delle tante proposte in sconto da Amazon e, per questo, non c’è consiglio migliore se non quello di visitare direttamente la pagina che il portale sta dedicando a questi sconti, così che possiate dare un’occhiata a tutte le offerte in corso a tema birre, vini e superalcolici.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!