Offerte di settembre Amazon: crollo di prezzo sui giocattoli Ravensburger!

Ci avviamo verso la conclusione di questa giornata di sconti, all’insegna delle “Offerte di settembre Amazon“, proponendovi qualcosa di completamente diverso rispetto alle promozioni che siamo soliti offrirvi. Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon sono partite le offerte sui prodotti Ravensburger, azienda che, da anni, è leader nel settore dei puzzle, nonché nella produzione di giochi da tavolo. Si tratta quindi di un’opportunità che potrebbe facilmente soddisfare gli acquirenti di tutte le età, a maggior ragione dei prezzi proposti dallo store, che vi permetteranno di accaparrarvi un nuovo sollazzo per il vostro tempo libero, anche a meno di 8 euro!

L’offerta è molto intrigante, e comprende puzzle a partire dai 21 pezzi, pensati quindi per i più piccini, fino a proposte, ben più impegnative, da 1500 pezzi, con temi che spaziano dai cartoni animati, sino ai classici paesaggi, che ritraggono alcuni degli scorci più suggestivi del nostro pianeta. Come se poi non bastasse, questa promozione vi darà anche l’opportunità di acquistare altri prodotti a marchio Ravensburger, come classici giochi da tavolo, come l’intramontabile Labyrinth, o il più moderno GraviTrax, gioco da tavolo con il quale è possibile costruire dei percorsi a base di dislivelli, magnetismo e biglie di metallo, utilizzando null’altro che la forza cinetica e di gravità.

Un prodotto davvero divertente e ben progettato, il cui Starter Set è disponibile in sconto in tutte le versioni proposte dal produttore, ovvero Set base, XXL e Speed che, oltre a variare nel numero di pezzi utili alla creazione dei percorsi, propongono anche soluzioni diversi per la costruzione degli stessi, con rampe, salti e tubazioni di diversi formati.

Insomma, con queste nuove offerte Ravensbrger c’è spazio per chiunque sia alla ricerca di un nuovo svago, o di una soluzione divertente e creativa per passare il tempo, da soli o in compagnia, e soprattutto senza limiti di età visto che, come detto in apertura, le proposte spaziano dai prodotti per l’infanzia a quelli per gli adulti. Ecco perché, senza indugiare oltre, vi rimandiamo a quella che è la nostra selezione di prodotti disponibili per l’acquisto, invitandovi anche, e soprattutto, a consultare anche l’intera pagina Amazon dedicata a queste offerte, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale.

