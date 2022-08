Siete alla ricerca di zaini e astucci perfetti per la scuola, dalle elementari fino alle medie? In questo caso, il nostro consiglio è di dare uno sguardo agli sconti attivi da Amazon per il Back to School su un’ampissima sezione di prodotti a marchio Seven e Invicta, due pionieri nella produzione di articoli scolastici per i più piccoli! Gli zaini e gli astucci disponibili nella sezione apposita, infatti, sono in ribasso addirittura fino al 60%.

Potrete scegliere tra comodi modelli con il trolley, perfetti da portare senza subire il peso dei libri sulle spalle, altri estendibili e particolarmente ampi oppure zaini interamente dedicati alle squadre di calcio più famose di sempre. Dunque, dato che stiamo parlando di promozioni davvero valide e disponibili a prezzi imbattibili, vi invitiamo a effettuare i vostri acquisti fintanto che i saldi estivi sono ancora attivi!

Nel caso foste alla ricerca di uno zaino capiente e facile da portare a scuola anche per i più piccoli, vi consigliamo il Seven Trolley Iridescent nella fantasia Flying Dreams, disponibile a 81,65€ invece di 94,90€. Si tratta di un articolo da 35L di capacità, doppia barra in alluminio che vi permette di regolarne l’altezza per semplificare il trasporto e anche comodi spallacci estraibili dallo schienale, per essere indossato in pochissimi secondi.

Grazie all’innovativo Crossover System ideato da Seven, inoltre, gli spallacci fissati alla barra vengono automaticamente sollevati evitandone il danneggiamento e permettendovi di utilizzare il prodotto in ben 2 modi differenti, in base alle vostre preferenze. Il Seven Trolley Iridescent è dotato di un’ampio spazio principale con fondo rigido preformato e rinforzato per garantire stabilità e protezione, l’ideale per inserire i libri e l’astuccio. In più, ha una tasca frontale pensata per organizzare piccoli accessori nel modo più ordinato possibile e, non meno importante, per averli sempre a portata di mano.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di fine estate, nella sezione dedicata al brand, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon che vi abbiamo comodamente linkato.

