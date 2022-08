Come saprete, su Amazon sono partite, da oggi, le ottime ed attesissime Offerte di Settembre. Una compagine di sconti di tutto rispetto, relativi a praticamente ogni categoria merceologica presente sullo store ed in cui, come vi abbiamo raccontato, rientrano anche le offerte della tanto attesa Amazon Gaming Week!

Insomma, c’è spazio per una moltitudine di acquisti a prezzi scontatissimi, ed su questa traccia che vi offriamo ora quelli che sono gli sconti più interessanti relativi al mondo delle smart TV che, a giudicare dai prezzi, sono certamente una delle categorie da tenere sott’occhio per questo giro di offerte, visto che gli sconti possono facilmente superare il 40%!

Un esempio eccezionale della qualità di questi sconti è ben rappresentato dalla bellissima (e per altro nuova, essendo del 2022) smart Tv LG 65B26LA da 65″, con schermo OLED e risoluzione in 4K, originariamente venduta a ben 2.599,00€, ed oggi in sconto a soli 1.439,00€, con un risparmio netto di 1.160,00€, ed anche la possibilità di pagare il tutto in 12 comode rate da 119,32€, a tasso zero!

Un affare, senza se e senza ma, specie considerando che parliamo di una smart TV di grande formato, realizzata con la migliore tecnologia LG, ed in grado di offrire un’esperienza visiva in grado di rivaleggiare con le più recenti performance cinematografiche!

LG 65B26LA è infatti una smart TV OLED e che, dunque, si presenta anzitutto con un pannello non solo di grandi dimensioni, ma anche bellissimo da vedere, grazie ai pixel auto-illuminanti che animano le immagini e che rendono qualsiasi tipo di contenuto davvero super definito! I colori sono sempre nitidi e brillanti, ed il contrasto è ottimo, tanto da esaltare in modo preciso le zone di luce, grazie a neri sempre profondi e avvolgenti.

Come se non bastasse, la LG 65B26LA è equipaggiata con un efficiente processore LG α7 di quinta generazione, dotato di una IA, a cui demandata l’analisi continua delle immagini e dell’audio a schermo, che vengono così rifinite, ripulite e migliorate, così da garantire sempre la migliore visione possibile, anche qualora i contenuti originali non si avvicinino minimamente allo standard 4K.

Progettata per massimizzare ogni tipo di esperienza, gaming compreso, grazie ad una frequenza di aggiornamento a 120 FPS e ad un imput lag minimo, la LG 65B26LA è, in sostanza, la punta di diamante dell’attuale proposta di smart TV a prezzo scontato di Amazon e, per questo, vi invitiamo a non indugiare oltre, cogliendo subito l’occasione di effettuare il vostro acquisto!

In ogni caso, vi suggeriamo comunque di consultare la pagina che Amazon sta dedicando a questi sconti, così che possiate dare un’occhiata all’intero catalogo di prodotti in offerta, ricordandovi che le offerte termineranno sì la prossima settimana, ma non è detto che le disponibilità durino così tanto, ed è plausibile che le offerte migliori si esauriscano nel giro di poco.

Le migliori smart tv in offerta

