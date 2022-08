State state pensando di acquistare un nuovo smartphone a un prezzo davvero conveniente, il nostro consiglio è di non farvi scappare assolutamente i super ribassi disponibili da Amazon per le Offerte di settembre, attive solo per un periodo limitato di tempo! Al momento, avrete la possibilità di sfruttare delle promozioni con sconti che superano addirittura il 50% su modelli di ogni tipo e per ogni fascia di prezzo.

Tra i tanti articoli a vostra disposizione, potrete trovare i modelli Alcatel disponibili a meno di 60€, alcuni tra i migliori a marchio OnePlus e tantissimi altri articoli firmati Samsung e Oppo a dei prezzi davvero stracciati. Dunque, trattandosi di promozioni davvero imperdibili, vi invitiamo a effettuare i vostri acquisti il prima possibile, fintanto che i prezzi sono così bassi!

Tra le proposte con il miglior rapporto qualità/prezzo c’è indubbiamente il Samsung Galaxy M32 a soli 199,00€ invece di 299,00€. Il prodotto sfrutta l’ottimo processore Octa-core con 6GB di RAM per prestazioni rapide ed efficienti, in grado di supportare tutte le vostre attività, quotidianamente. Inoltre, sfrutta un display Super AMOLED Full HD, pensato per riprodurre i vostri contenuti sempre al massimo della qualità, con colori nitidi e sfumature brillanti.

Da non sottovalutare anche l’ottima fotocamera principale multifunzione da 64MP, pensata per permettervi di espandere la visuale con la ultragrandangolare, personalizzare la messa a fuoco con quella di profondità e catturare i dettagli con la macro. Altrettanto importante anche la batteria, soprattuto per chi tende a utilizzare frequentemente lo smartphone nel corso della giornata lavorativa e non sempre dispone di una presa di corrente nelle vicinanze. Il Samsung Galaxy M32, infatti, sfrutta l’ottima ricarica Ultra-Rapida da 25W che, con pochi minuti, riesce a donare potenza all’ampia batteria da 5.000 mAh, consentendovi di continuare le vostre attività per ore.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di fine estate, nella sezione dedicata al brand, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon che vi abbiamo comodamente linkato.

