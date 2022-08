State state cercando un nuovo robot aspirapolvere da acquistare, per semplificare drasticamente la pulizia quotidiana in casa vostra, il nostro consiglio è di non farvi scappare assolutamente i super ribassi disponibili da Amazon per le Offerte di settembre! Al momento, e solo per pochissimo, avrete la possibilità di sfruttare delle promozioni con sconti che superano addirittura il 38%.

Tra i tanti articoli a vostra disposizione, potrete trovare modelli Proscenic, Lefant e Ecovacs a dei prezzi davvero imbattibile. Dunque, trattandosi di promozioni davvero valide, vi invitiamo a effettuare i vostri acquisti il prima possibile, fintanto che i prezzi sono così bassi!

Tra i prodotti da non farsi scappare, c’è indubbiamente il robot aspirapolvere Lefant M213s disponibile ad appena 159,99€ invece di 259,99€. Il modello M213s adotta la tecnologia Freemove 3.0. che, sfruttando ben 13 sensori, gli consente di essere ultra sensibile anche ai residui di sporcizia più nascosti. Questo robot aspirapolvere, inoltre, gode di un potente sistema di aspirazione a 3200pa che potrete regolare, scegliendo tra 3 impostazioni di velocità, l’ideale per trattare superfici di vario genere senza danneggiarle.

Da non sottovalutare anche l’ampia batteria di questo modello Lefant, pensata per funzionare fino a 150 minuti consecutivi, grazie alla batteria integrata da 2600 mAh. Inoltre, quando il robot rimarrà con solo il 15% di batteria, tornerà automaticamente al supporto di ricarica e, una volta finito il ciclo, riprenderà a pulire esattamente dal punto che non ha completato.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di fine estate, nella sezione dedicata al brand, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon che vi abbiamo comodamente linkato.

