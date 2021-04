Oltre 500€ di sconto sul Samsung Galaxy Book S su eBay

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte del giorno di Amazon, proseguiamo la nostra rassegna dedicata alla scontistica con quelle che sono le proposte di eBay che, come sempre, gioca un ruolo fondamentale nel panorama delle occasioni a prezzi bassi, merito soprattutto del suo enorme catalogo di prodotti interessanti e delle sue offerte imperdibili, grazie alle quali potrete portarvi a casa non solo articoli tech, ma anche elettrodomestici, abbigliamento e utensili per la primavera a prezzi sbalorditivi.

Fatta questa premessa, una delle migliori offerte odierne vede il Samsung Galaxy Book S scontato di ben 567,05€ e per questo acquistabile a 949,99€ invece di 1.517,04€. Da sottolineare poi che si tratta della variante con SSD da 512GB, che fa sì che l’offerta sia ancora più interessante, soprattutto per coloro che sono soliti riempire lo spazio di archiviazione, con documenti, foto e video pensanti.

Il Samsung Galaxy Book S è il primo computer firmato Galaxy. Il nome non è casuale, dal momento che vanta caratteristiche e vantaggi tipici di uno smartphone, tra cui leggerezza e accensione immediata, oltre ad una batteria capace di garantire un’autonomia superiore alla media e numerose funzionalità che strizzano l’occhio all’ecosistema Samsung. A tal proposito, potrete ricevere le notifiche del vostro smartphone, gestire gli appuntamenti, inviare SMS e foto direttamente dal PC, lasciando lo smartphone al suo posto.

Ottimo sia per studenti che professionisti, che hanno la necessità di portare con sé un notebook in grado di offrire un’eccellente produttività in una soluzione piccola ma potente, con un bellissimo display touchscreen la cui luminosità arriva fino a 600 nit all’aperto, mentre l’alta definizione del pannello assicurerà immagini sempre nitide e dettagliate. Inoltre, per rendere l’usabilità più pratica possibile, potrete scegliere se attivare o disattivare la modalità touch tramite la semplice combinazione dei tasti Fn+O.

Insomma, un notebook che potrete portare ovunque, le cui prestazioni vi permetteranno di eseguire operazioni complesse anche in movimento, grazie al processore Intel Core i5 con tecnologia Hybrid Technology e al peso che non arriva a toccare il chilogrammo. Questa e molte altre offerte sono disponibili sulla pagina dedicata del portale, che vi invitiamo caldamente a visitare per non perdere nessuna opportunità, anche perché tra queste vi è ancora la Mi Fan Festival. Infine, vi invitiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

