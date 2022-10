Se siete alla ricerca di un ottimo aspirapolvere robot e, al contempo, volete risparmiare qualche soldo in vista delle spese di fine anno, allora fermatevi qui, perché non c’è davvero bisogno di guardare altrove! Su Amazon, infatti, vi segnaliamo la presenza, a prezzo ovviamente scontato, dell’ottimo Proscenic 850T, un dispositivo smart che, oltre ad aspirare, è persino in grado di lavare i pavimenti!

Un prodotto 2-in-1 insomma, che grazie ad Amazon può essere vostro con uno sconto del 29%, e dunque acquistabile al prezzo di 169,00€, contro i 239,00€ del prezzo originale! Un affare non da poco, specie perché parliamo di un prodotto di qualità, proveniente da un brand che, specie negli ultimi anni, si è ritagliato un posto di tutto rispetto in questo specifico mercato.

Animato da un potente motore, capace di sprigionare una forza d’aspirazione da ben 3000 Pa, il robot aspirapolvere Proscenic 850T è in grado di pulire facilmente la vostra casa, rimuovendo con efficacia anche la più piccola particella di pulviscolo, oltre che rifiuti ben più consistenti, come anche capelli e peli d’animale.

Si tratta, dunque, di un prodotto che garantisce una pulizia di tutto punto e che, grazie al suo efficiente apparato di sensori, non è solo in grado di evitare in modo intelligente impedimenti, cadute ed ostacoli, ma che può anche avere a che fare con i tanto temuti tappeti, che rappresentano spesso un ostacolo per questo tipo di prodotti.

Proscenic 850T, invece, a differenza della concorrenza può persino spazzare adeguatamente sui tappeti, senza causare danni o restare impigliato, il che lo rende una scelta ideale anche per questo particolare periodo dell’anno, ovvero al periodo in cui, di norma, i tappeti tornano ad adornare i pavimenti delle nostre case.

Controllabile sia via App Proscenic (gratuita, e disponibile sia per iOS che per Android), Proscenic 850T è compatibile anche con i sistemi domotici Alexa e Google Assistant, e relativi controlli vocali, e può essere programmato e monitorato con facilità, per una pulizia efficiente anche lontani dalle mura domestiche.

La sua punta di diamante, tuttavia, è il suo sistema di lavaggio e pulizia 2-in-1 che, grazie ad un serbatoio per l’acqua ricaricabile, e incluso direttamente nel corpo del robot, vi permetterà di organizzare una pulizia completa dei pavimenti, potendo anche scegliere se richiedere al robot la sola aspirazione della polvere o il solo lavaggio.

Insomma, parliamo di un prodotto efficiente, affidabile e completo, venduto oggi ad un prezzo davvero conveniente, visto lo sconto di ben 70 euro proposto da Amazon. Per questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, con l’invito ad approfittare subito dello sconto proposto, prima che il prezzo torni alle origini o, peggio, il prodotto vada esaurito!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!