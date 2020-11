Partono le nuove offerte Amazon sulle smart TV: sconti fino a 400€!

Dopo aver analizzato quelle che sono le migliori offerte del giorno di Amazon, vi segnaliamo che sullo store sono cominciate anche una serie di promozioni dedicate ai televisori smart che vi permetteranno di risparmiare fino a 400€ sui vostri acquisti. Proprio in queste ore, infatti, sullo store si possono trovare una grande varietà di televisori di tutte le dimensioni, sia LED che OLED, tutti caratterizzati da prezzi scontatissimi e da quantità molto limitate! Per altro, non ci è dato sapere quanto dureranno le offerte in questione, ovvero se saranno disponibili anche oltre la giornata di oggi, pertanto il nostro suggerimento è quello di affrettarvi, e di acquistare subito la smart TV che più si confà alle vostre esigenze!

L’offerta che spicca fra tutte quelle proposte è quella che riguarda il bundle composto da televisore LG da 55″, soundbar LG SL5Y e dalle cuffie LG Tone Free N6, che oggi può esser acquistato a 1.499,00€ anziché a 1.899,00€. Potrebbe sembrare una cifra non per tutti, ma è senza dubbio un’offerta super conveniente, dato che si tratta di ben 3 dispositivi in grado di offrire ottime prestazioni, e che possono realmente innalzare la vostra esperienza visiva e sonora!

Il televisore LG OLED55CX6LA con la sua tecnologia OLED ed oltre 8 milioni di pixel è in grado di riprodurre neri perfetti e colori vividi, con immagini spettacolari ottimizzate dal particolare processore dotato di intelligenza artificiale. La presenza della compatibilità con NVIDIA G-Sync, rende questo televisore adatto ai videogiocatori che vogliono ottenere il massimo delle prestazioni, mentre le funzioni come True Cinema ed il Dolby Atmos garantiscono un’esperienza immersiva anche durante la visione di contenuti multimediali. Per quanto riguarda l’impianto audio invece, in questo pacco combinato è inclusa una soundbar LG SL5Y a due canali che si collega in bluetooth con un potente subwoofer da 400W. Grazie al supporto DTS Virtual X il suono proposto da questo impianto risulta incredibilmente chiaro con le voci, ottimizzate in base alle circostanze, mentre i bassi sono potenti e vibranti.

Il Black Friday 2020 sta per arrivare! Preparati come si deve all’evento dell’anno leggendo il nostro articolo di consigli!

Completano questo bundle dedicato a prodotti LG le cuffie in ear bluetooth LG Tone Free FN6, assieme alla loro pratica custodia. Queste cuffie sono in grado di far ascoltare alla perfezione la musica assicurando un audio nitido con bassi profondi, e per merito della certificazione di impermeabilità IPX4, sono in grado di resistere al sudore e alla pioggia e diventano una valida opzione per gli sportivi. Basta un semplice tocco sugli auricolari per interrompere l’audio e tornare a sentire i rumori ambientali, mentre il doppio microfono integrato è in grado di ridurre il rumore e l’eco durante le telefonate, aumentando automaticamente la voce.

Prima di lasciarvi andare alle molteplici offerte dedicate ai televisori su Amazon, vogliamo consigliarvi di visitare la pagina relativa alla promozione in modo da poterle consultare tutte e trovare quella perfetta per voi. L’ultima cosa che vogliamo fare prima di lasciarvi all’acquisto del vostro prossimo elettrodomestico, è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!