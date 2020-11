Partono le nuove offerte Huawei: tante offerte su smartwatch, notebook e non solo!

Dopo aver snocciolato quelle che sono le migliori offerte del giorno di Amazon, vi segnaliamo che sullo store sono cominciate anche una serie di promozioni dedicate ai prodotti Huawei, che vi permetteranno di trovare una vasta selezione di prodotti che includono smartwatch, notebook e tanti altri articoli tech del noto brand, con sconti che arrivano fino al 60%! Poiché non siamo in grado di fornirvi dettagli su quando questa promozione terminerà, il nostro suggerimento è quello di sfruttare subito l’iniziativa e trovare l’articolo più adatto alle vostre esigenze.

Risalta fra le offerte presenti, quella dello speaker Huawei AI Cube che oggi può esser acquistato a soli 89,90€, ossia con ben 160€ di sconto sul suo prezzo classico! Questo speaker 2 in 1 è dotato infatti anche di un supporto router che permette, una volta inserita una SIM card, di iniziare a navigare ovunque con una connessione internet 4G ad alta velocità, con la possibilità di collegare fino a 64 utenti.

Con il suo colore bianco opaco elegante, il Huawei AI Cube si dimostra un dispositivo in grado di stare in qualsiasi ambiente anche grazie al tessuto leggero in tessitura 3D che gli conferisce ulteriormente un aspetto moderno e ricercato. Una volta in funzione, si attiva un LED lampeggiante posto sulla parte superiore, vicino al pratico pannello dei comandi.

Il sound system è dotato di una cavità sonora di ben 400 ml che permette di riprodurre la musica in maniera chiara, anche grazie al diaframma in alluminio che rende gli alti ed i medi limpidi, mentre i radiatori passivi potenziano i bassi rendendoli ancora più vibranti. Inoltre, acquistando il Huawei AI Cube ed una volta impostata Alexa, integrata nel sistema, vi sarà possibile accedere alla promozione che permette di avere Amazon Music gratuito per 90 giorni!

