Pellet | I migliori del 2021

Come saprete, il pellet è un combustibile ricavato dal legno atto a far produrre calore alla stufa a pellet, di cui vi abbiamo segnalato i migliori modelli poche settimana fa. Anche se ottima, una stufa a pellet non riuscirebbe da sola a funzionare a pieno regime, dal momento che il combustibile assume un ruolo importante per il riscaldamento della casa. Se di scarsa qualità, quest’ultimo produrrà un calore minimo, oltre che creare tanta cenere, impedendo di fatto alla stufa di operare in maniera ottimale.

Come è facile intuire, un buon pellet farà la differenza sia negli ambienti piccoli, medi che grandi, ed ecco perché si dovrebbero acquistare solamente confezioni di alta qualità, anche per evitare di creare possibili malfunzionamenti alla stufa, causati dall’umidità e dal relativo deterioramento. A tal proposito, spesso si tende ad acquistare le confezioni più economiche ma, come detto, ciò potrebbe influire negativamente sulla manutenzione della stufa, oltre che sul reale potere calorifico, motivo per cui dedicheremo questo articolo a quelli che sono i migliori pellet disponibili sul mercato, per poi scoprire nella seconda parte come riconoscere un prodotto buono da uno scadente.

I migliori pellet del 2021

Pellet Salzburg

I pellet Salzburg saranno in grado di far produrre alla vostra stufa a pellet il massimo potere calorifico, grazie alla certificazione ENPlus A1, la migliore per quanto concerne il combustibile per questo genere di apparecchio. Tale certificazione, infatti, garantisce un residuo ceneri inferiore allo 0,7% e un potere calorifico di almeno 4,6 kWh per chilogrammo. In questo caso, siamo di fronte a pellet capaci di produrre 4,9 Kwh/Kg e un residuo di cenere dello 0,3%. Un prodotto che non vi deluderà, al punto che potreste persino usarlo come lettiera per i gatti, in quanto assorbe l’odore senza lasciarne traccia.

Pellet Falò Conifera

In questo caso, siamo di fronte a pellet il cui legno proviene da alberi di conifera, come ad esempio l’abete, il larice o il pino cembro. Proprio come la precedente soluzione, parliamo di pellet certificato ENPlus A1, con un potere calorifico uguale o superiore a 4,6 kWh per chilogrammo e con un residuo cenere inferiore allo 0,7%. Il produttore dichiara anche l’umidità erogata dal pellet e questa si attesta al di sotto del 10%, il che è davvero ottimo. La confezione è da 15kg quindi gode di un rapporto qualità/prezzo migliore rispetto alla soluzione Salzburg.

Pellet Schultz

Se siete alla ricerca di un ottimo pellet dal rapporto qualità/prezzo ancora migliore, lo Schultz farà sicuramente al caso vostro. La sempre confezione da 15kg, infatti, viene proposta a soli 4,99€. Come per ogni articolo da noi segnalato, vanta la certificazione ENPlus A1, il che lo rende perfetto per far sì che la stufa a pellet emani il massimo potere calorifico, oltre che un residuo cenere quasi inesistente. Questo pellet è realizzato in legno di abete di altissima qualità e proviene esclusivamente da foreste considerate sostenibili.

Pellet Timbory

Se volete acquistare un gran quantitativo di pellet in un’unica soluzione, allora dovreste considerazione le confezioni Timbory, le quali vengono proposte dal venditore in sacchi da 10, 20, 40 e 70, ognuno da 15kg. Anche in questo caso, parliamo di pellet di alta qualità, avente certificazione ENPlus A1 e un alto potere calorifico. Il legno di questo prodotto proviene dalle foreste della Repubblica Ceca, ma non da foreste qualsiasi, bensì da quelle controllate e rigenerate periodicamente. Insomma, un pellet 100% naturale e di ottima fattura, perfetto per far funzionare bene la vostra stufa.

Pellet MHL Conifera

Tra i migliori pellet per la vostra stufa segnaliamo anche la soluzione di MHL, che propone il suo legno di Conifera certificato EnPlus A1. In questo caso, il produttore dichiara un potere calorifico superiore persino a 5 kWh per chilogrammo, il che vuol dire che la stufa a pallet funzionerà a pieno regime. Come quasi tutte le confezioni di questo materiale, anche questa viene proposta nel sacco da 15kg e il prezzo non è affatto male se consideriamo la qualità del prodotto.

Come scegliere il pellet

Come anticipato nelle fasi iniziali, acquistare un buon pellet significa non solo permettere alla stufa di funzionare a pieno regime e aumentare il potere calorifico, ma anche di diminuirne la manutenzione, ed ecco perché è fondamentale saper riconoscere un buon pellet da uno scadente. A tal proposito, noi di Tom’s Hardware cercheremo di indicarvi la strada giusta da seguire e vi anticipiamo che munirsi di un ottimo pellet sarà un gioco da ragazzi, dal momento che la qualità dipende quasi esclusivamente dalla certificazione di quest’ultimo.

Certificazione

Come detto pocanzi, la certificazione è il primo e forse unico fattore che determina se uno specifico pellet è di alta, mediocre o scarsa qualità. Se intendete acquistare il meglio, dovrete controllare che il pellet abbia la certificazione EnPlus A1, la più rinomata sia in Europa che nel resto del mondo. Questa attestazione, dunque, vi darà la prova che siete di fronte ad un pellet di alta qualità, in grado di sprigionare il più alto potere calorifico e, allo stesso tempo, creare un quantitativo di cenere irrisorio.

La certificazione EnPlus si divide in 3 categorie; A1, A2 e B. Come avrete capito, la qualità più alta la si ottiene con i prodotti dichiarati A1, ma in molti casi ci si può affidare anche a soluzioni A2, soprattutto per una questione di risparmio. La classe B invece è da escludere perché è quella pensata per uso non domestico, con un residuo cenere molto alto che potrebbe rovinare alcuni componenti della stufa a pellet prima del previsto. Di seguito vi lasciamo le caratteristiche principali delle 3 classi di pellet EnPlus A1:

A1 : residuo cenere inferiore a 0,7%

: residuo cenere inferiore a 0,7% A2 : residuo cenere inferiore a 1,5%

: residuo cenere inferiore a 1,5% B: residuo cenere inferiore a 3,5%

Umidità

Nonostante si tratti di un fattore correlato alla certificazione, è bene controllare l’umidità dichiarata dal produttore. Se il pellet è umido, infatti, il suo potere calorifico non sarà dei migliori, in quanto parte di quest’ultimo si concentrerà nel far evaporare l’umidità e ciò andrà ad impattare negativamente anche sulla camera di combustione, la quale tenderà a sporcarsi di più. In sostanza, un buon pellet non dovrebbe avere un’umidità superiore al 12%, bensì inferiore al 8%.

Potere calorifico

Come avrete notato, nei paragrafi precedenti abbiamo menzionato spesso il potere calorifico perché è questo che permette alla stufa di riscaldare l’ambiente. Se questo è basso, la stufa non riuscirà a funzionare come dovrebbe, o meglio, non raggiungerà le prestazioni per le quali è stata progettata, rendendo il riscaldamento della casa più lento o inefficace. Detto ciò, potremmo dire che anche il potere calorifico va di pari passo con la certificazione del pellet, in quanto con la EnPlus A1 si ha la garanzia di avere un potere calorifico di almeno 4,7 kWh/Kg. A tal proposito, però, occorre dire che i valori superiori a quello segnalato potrebbero essere non veritieri, dato che i produttori tendono a misurarlo allo stato anidro, quanto sarebbe più logico controllarlo tenendo in considerazione il contenuto idrico.

Legno

Come saprete, i pellet non sono tutti uguali ma vengono realizzati in svariati tipi di legno. Tra questi segnaliamo l’abete, il faggio, il frassino e il pioppo ma ce ne sono molti altri. Di solito, i primi due sono i migliori, anche se vale la pena sottolineare che un piccolo ruolo lo può giocare anche la stufa a pellet, la quale potrebbe comportarsi meglio con uno specifico legno piuttosto che un altro. Se entriamo nei particolari, si scopre che il faggio tende ad avere una resa maggiore e scaldare di più, ma produce quantità di cenere più elevate. L’abete invece è l’opposto, in quanto produce meno residui di cenere ma anche un potere calorifico inferiore. Spetta a voi quindi trovare il giusto compromesso, il quale potrebbe trovarsi nei cosiddetti legni dolci e duri. Di seguito una lista dei più noti:

Duri:

Faggio

Frassino

Rovere

Betulla

Acero

Robinia

Castagno

Dolci:

Abete bianco

Larice

Abete rosso

Ontano

Pioppo

Pino marittimo

Quanto si risparmia con il pellet

Se paragoniamo il pellet ad altri sistemi di riscaldamento, questo ne esce vincitore, almeno sotto l’aspetto puramente economico. Il risparmio proviene dal fatto che si tratta di materiali poco densi e con basse spese di trasporto. Mediamente, una confezione di 15kg tende a durare un paio di giorni ed è stato calcolato che con una stufa a pellet si risparmia fino al 70% rispetto al GAS, fino al 40% se confrontato con il gasolio e 20% in confronto al metano. Inoltre, si potrebbe risparmiare ancora di più qualora si acquistasse il pellet nei periodi estivi. Tra maggio e luglio, infatti, il prezzo del pellet tende ad essere più basso rispetto ai mesi invernali, per questioni relative a domanda e offerta.

Come riconoscere la qualità del pellet ad occhio

Nonostante la certificazione descritta pocanzi sia il fattore principale da tenere in considerazione, ci sono diversi “trucchetti” che potrete mettere in pratica per capire se il pellet che avete acquistato è di alta o scarsa qualità. Un modo semplice è quello di vedere se nella confezione è presente o meno la segatura. Se presente in grandi quantità e sotto forma di polvere, significa che la qualità del pellet è scadente, al punto che diventa molto probabile imbattersi in malfunzionamenti. D’altro canto, se il legno è totalmente integro e pieno vuol dire che il prodotto è molto buono. Un altro modo per verificare la qualità è quello di immergere una manciata di pellet dentro un bicchiere d’acqua. In questo caso, sarete di fronte ad un buon pellet se quest’ultimo affonda e l’acqua non si intorbidisce.

Come vengono creati i pellet?

I pellet sono costituiti da una varietà di materiali organici, come trucioli di legno, corteccia, segatura e altri sottoprodotti della macinazione del legname. Anche i legni teneri, ossia quelli non adatti alla costruzione, possono essere usati per creare il pellet. Tuttavia, i produttori usano spesso il legno di scarto o i sottoprodotti di altri processi di produzione per produrre il pellet, come ad esempio gambi di mais, paglia e materiali agricoli simili. Qualunque sia il materiale, questo viene macinato da un mulino a martelli e pressato per far sì che le dimensioni, la forma e la densità siano uniformi. Durante questo processo, la temperatura del prodotto aumenta. Una volta raffreddato, viene ridotta l’umidità intorno al 4-8% e il prodotto si indurisce. Il basso contenuto di umidità consente una combustione più lunga e un calore costante, con emissioni di particolato minime.