Appassionati di pizza, adunata! Quella che vi offriamo oggi, infatti, è una splendida occasione per acquistare un ottimo forno elettrico, progettato da Ariete appositamente per la cottura della pizza (ma ci potrete cuocere anche tante altre cose!), ed in sconto su eBay ad un prezzo davvero ottimo, grazie ad una decurtazione dal prezzo originale del 41%!

Di che si tratta? Dell’ottimo forno elettrico per pizze Ariete 909, oggi acquistabile a soli 64,90€, e dunque con uno sconto di circa 45 euro rispetto agli originali 109,99€ necessari per l’acquisto! Un prezzo ottimo, per un dispositivo che, senza poi consumare molto, vi permetterà di cuocere a puntino le vostre pizze, ottenendo un risultato impossibile da raggiungere con i tradizionali forni domestici, e molto vicino a quella che è la cottura tipica di un ristorante.

Com’è possibile? Sostanzialmente grazie ad un’importante differenza, ovvero alla base in pietra refrattaria anti-aderente presente in questo fornetto dalla forma circolare, e che permette una diffusione del calore, ed un tipo di cottura, praticamente identici a quanto offerto dai forni elettrici da pizzeria. Questo permette al forno di raggiungere una temperatura altissima, pari a ben 400°, ed impossibile da ottenere dai classici forni domestici, così che la pizza cuocia in pochissimi minuti, e con una distribuzione uniforme del calore data dalla pietra.

In sintesi, vi basteranno appena 5 minuti per la cottura, risparmiando non solo tempo, ma anche costi sulla bolletta. Inoltre, come se non bastasse, Ariete 909 non solo vi garantirà ben 5 diversi livelli di cottura, ma con essi anche la possibilità di cuocere molti alimenti diversi, come crostate, torte, toast o anche solo il riscaldamento degli alimenti prima di metterli in tavola!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo ottimo forno elettrico prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!