PlayStation 5: console disponibile da GameStop in pochissimi pezzi!

Aggiornamento 10:18: console esaurita!

Siete in attesa che Mediaworld avvii le vendite di PS5 nel pomeriggio? L’idea di mettervi in coda per acquistare la console vi frustra e vi deprime? Allora sarete felici di sapere che GameStop ha appena dato il via alla sua terza giornata di vendite consecutiva, con PlayStation 5 disponibile in pochissimi pezzi, ed in quello che è l’ormai ben noto “bundle” contenente anche giochi e accessori a scelta!

Una situazione davvero inaspettata, ma graditissima, specie perché, come detto, a differenza della vendita di Mediaworld, nonché delle passate vendite della stessa Gamestop, questa vendita odierna da parte della catena di gaming non è soggetta ad alcun tipo di coda digitale! Non dovrete far altro che accedere alla pagina di acquisto, selezionare i prodotti che vorrete portarvi a casa, ed effettuare il pagamento, nell’attesa che la catena elabori il vostro ordine ed effettui prontamente la consegna! Niente coda, niente sbattimenti, e la garanzia di una vendita con con spedizione immediata, che vi permetterà di portarvi a casa una PlayStation 5 subito, giusto in tempo per le imminenti vacanze estive!

Difficile capire del perché Gamestop si stia spendendo in tutte queste vendite, ormai diventate pane quotidiano delle nostre mattinate all’insegna dello shopping, ma c’è chi suggerisce che la motivazione sia da ricercarsi in uno stock ormai agli sgoccioli, e nella volontà di esaurire le attuali scorte prima dell’arrivo del mese di agosto quando, come è ovvio, l’interesse per lo shopping digitale sarà ormai prossimo allo zero. Se così fosse, dunque, la cosa migliore da fare sarebbe di acquistare subito la console, onde evitare di dover poi attendere settembre o ottobre per potersene accaparrare una il che, specie considerando l’ormai ben noto shortage di componenti causato dal COVID-19, e i relativi rallentamenti nei restock e nelle vendite, non è affatto da sottovalutare.

Per quanto riguarda la vendita in sé, vi segnaliamo che parliamo, anche oggi, della PlayStation 5 nel suo formato “classico”, ossia della versione con lettore di dischi da 499,00€ che, almeno attualmente, è l’unica disponibile nei magazzini della catena. Ciò detto, vi ribadiamo che per effettuare l’acquisto della console sarete obbligati ad acquistare, con essa, anche un bundle contenente altri prodotti, 4 per la precisione, che potrete selezionare liberamente da alcune liste pre impostate.

La scelta è abbastanza varia, e spazia dal classico pad aggiuntivo, ai giochi, con il vincolo di poter acquistare un solo prodotto per data categoria, con una restrizione un po’ meno vincolante per quanto riguarda i videogame che, per altro, a questo giro includono anche il desideratissimo Ratchet & Clank: Rift Apart. Il totale, dunque, sarà di circa 700€ euro, in quella che è, al netto della rogna del bundle, un’ottima occasione per acquistare l’ambitissima console Sony, soprattutto se si considera ancora una volta, l’assenza di qualsiasi coda digitale con relative attese e rallentamenti.

Ciò detto, vi suggeriamo di affrettarvi ad acquistare la console consultando subito la pagina della vendita, ed inserendo subito i prodotti nel carello, anche perché già la vendita di ieri, praticamente identica a questa, si era esaurita nel giro di pochissimi minuti! In chiusura, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

