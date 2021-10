Pre-ordina Huawei MateBook 14s, due regali e 100€ di sconto subito!

Vi abbiamo recentemente segnalato l’ottima offerta relativa al Huawei MateBook D14 ma, come saprete, nelle ultime ore è stato presentato il nuovo modello di quello che è ritenuto essere, secondo il produttore cinese, uno dei migliori notebook per la produttività, poiché è in grado di soddisfare le esigenze di chi vuole un dispositivo raffinato e di chi necessita di una soluzione che gli permetta di installare ed eseguire qualsiasi tipo di operazione.

Il nuovo gioiellino del noto produttore cinese è il Huawei MateBook 14s, attualmente preordinabile sullo store ufficiale al suo prezzo di listino, ma con la possibilità di risparmiare subito 100€ e ricevere una serie di prodotti in omaggio, qualora scegliate la variante con processore Intel Core i7, oltre a versare un acconto di 20€, che verrà poi scalato sul prezzo del notebook al momento del pagamento, effettuabile non prima del 25 ottobre. L’acconto permetterà a Huawei di darvi la certezza di ricevere il computer prima che lo stock si esaurisca, il che è molto probabile se consideriamo le novità introdotte dal produttore su questo nuovo PC.

Gli omaggi citati fanno riferimento ad un mouse wireless e agli ottimi auricolari wireless Huawei Freebuds Pro, che insieme hanno un valore di oltre 150€. A questo si aggiunge poi l’estensione della garanzia di 12 mesi, che corrispondono ad altri 79,00€. Insomma, un’occasione ottima per acquistarlo prima che le normali offerte facciano il loro corso.

Ovviamente è ancora presto per tirare le conclusioni in merito alla qualità del prodotto, ma possiamo definire il Huawei MateBook 14s come un aggiornamento del modello originale, che va a migliorare ancor di più i numerosi aspetti positivi già presenti sulla “vecchia” soluzione. Gli accorgimenti introdotti hanno permesso al nuovo arrivato di ottenere l’acclamata certificazione Intel EVO che, come saprete, riassume in una semplice etichetta il meglio delle caratteristiche tecniche implementabili oggi su un notebook, caratteristiche che rendono il Huawei MateBook 14s un computer leggero, resistente e capace di avviarsi in pochi secondi.

Gli aspetti che saranno più evidenti quando avvierete il MateBook 14s sono il nuovo display, che rimane da 14 pollici ma vanta ora una risoluzione di ben 2520 x 1680 pixel, oltre alla frequenza di aggiornamento a 90Hz, che vi permetterà di muovervi all’interno del sistema operativo in modo fluido. Un’altra novità risiede proprio su quest’ultimo, dal momento che all’avvio troverete il nuovissimo Windows 11, il che fa del MateBook 14s uno dei primi notebook ad essere offerto con il nuovo software di Microsoft.

Ribadiamo che il risparmio di 100€ lo si otterrà preordinando la variante con Intel Core i7, ma l’iniziativa vi permetterà di ricevere i regali anche con la variante Core i5. Ciò detto, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

