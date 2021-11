PS5 disponibile ORA su GameStop!

AGGIORNAMENTO 14:16: console esaurita in pochi minuti, nonostante il portale abbia proposto il modello meno ricercato.

Nuova ondata di PS5 su Gamestop! Il noto rivenditore ha deciso infatti di mettere a disposizione un nuovo stock di PlayStation 5, ma questa volta non si tratta del modello Digital Edition, bensì del modello standard, ossia quello dotato di lettore ottico.

Dopo una lunga serie di PS5 Digital, quindi, GameStop ha finalmente messo a disposizione di nuovo il modello più costoso, nonché quello che si è rivelato essere il meno ambito dagli amanti della console di ultima generazione di Sony. I motivi sono semplici e dipendono quasi totalmente dal prezzo di vendita, più alto rispetto alla sorella sprovvista di lettore ottico, la quale costa esattamente 100€ in meno. Inoltre, un pubblico sempre più alto preferisce acquistare giochi e contenuti in formato digitale e ciò ha fatto sì che PS5 standard fosse meno apprezzata rispetto alla sorella più economica.

Se siete tra quelli che preferiscono i giochi in formato fisico, allora questa è l’occasione che stavate aspettando, anche se con ogni probabilità lo stock sarà ancora una volta limitato e, di conseguenza, le vendite potrebbero chiudersi in pochi minuti. Detto ciò, vi ricordiamo che PlayStation 5 sarà in grado di riprodurre i videogiochi di nuova generazione, grazie ad una potenza computazionale pari a 10,28 TFLOPS. Oltre ad una scheda grafica prestante, questa console può contare sul nuovo controller DualSense, capace di rendere l’esperienza offerta dalla console più coinvolgente che mai, grazie ad un feedback aptico superlativo, come abbiamo specificato nella nostra recensione, consultabile al seguente indirizzo.

I tempi per cercare di aggiudicarsela sono ridotti, quindi vi rimandiamo subito al link di vendita della console, assicurandovi che terremo la situazione sempre d'occhio, provvedendo ad aggiornare questo articolo non appena ci saranno nuovi sviluppi.

