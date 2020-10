Purificatore d’aria AirGenius 5 a 149€ nel Solo per Oggi di MediaWorld!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte del giorno Amazon dedicate ai videogiochi PS4, vi segnaliamo ora quelle che sono le imperdibili occasioni, valide fino a mezzanotte, del Solo per Oggi di MediaWorld. Da tempo ormai lo store della nota linea di negozi è diventato man a mano una competitor di tutto rispetto per Amazon ed eBay in quanto ad offerte quotidiane, comprendendo un numero vasto di smartphone, smart TV, elettrodomestici ed articoli tech con sconti che arrivano al -50% in alcuni casi.

Fra le varie offerte, quella che spicca maggiormente riguarda il purificatore d’aria Honeywell AirGenius 5, che può esser acquistato con 100€ di sconto, ossia a soli149,00€. Questo purificatore è l’ideale per rinfrescare l’aria dei grandi ambienti, e grazie ai suoi semplici comandi è in grado di trattenere il 99,99% delle sostanze nocive presenti nell’aria. Il merito di questi ottimi risultati è dovuto dal particolare filtro brevettato ifD in grado di catturare le particelle di dimensioni fino a 0,3 micron come pollini, spore di muffa, fumi, polvere e peli di animali domestici. Con la sua funzione di ionizzatore è possibile rinforzare il processo di purificazione dell’aria, contribuendo ad attirare un numero maggiore di particelle indesiderate verso i filtri. Attraverso i comandi del touchscreen, facili ed intuitivi, è possibile impostare le varie modalità di funzionamento di Honeywell AirGenius 5, oltre che consultare lo stato del filtro e scegliere se attivare l’oscillazione.

Oltre al filtro primario, facilmente estraibile che può esser lavato con acqua per per pulirlo, nella confezione è presente anche uno riduci-odori che in pochissimi minuti può esser sostituito. Grazie al suo funzionamento estremamente silenzioso HoneyWell AirGenius 5 è perfetto per esser utilizzato nelle stanze dei bambini piccoli, oppure durante per la notte per una maggiore qualità del sonno. Honeywell AirGenius 5 inoltre ha 5 livelli di pulizia in modo da poter personalizzare la purificazione dell’ambiente in base alle proprie necessità, anche per merito della funzione di timer in grado di arrivare dalle 2 alle 12 ore di attività.

Oltre ad Honeywell AirGenius 5, gli articoli inclusi nel Solo per Oggi di MediaWorld sono come al solito variegati e per questo vi invitiamo a visitare la pagina relativa alla promozione così da trovare quello più in linea con le vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi consultare le numerose occasioni odierne di MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

