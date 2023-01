Ci troviamo nel pieno del mese dei saldi, che ci permettono di cominciare il 2023 all’insegna del risparmio. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dei “Supersaldi” lanciati da Euronics: centinaia di prodotti elettronici sono disponibili in sconto, se siete alla ricerca di una nuova Smart TV, vi presentiamo l’occasione perfetta per voi. Un modello spettacolare, da 43″ e con risoluzione in 4K, è in ribasso a un prezzo stracciato!

La Smart TV Hisense QLED 43E79HQ è infatti in offerta a soli 299,00€ invece di 549,00€; si tratta di una percentuale di sconto del 45%, che vi permetterà di risparmiare ben 250,00€. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate da 99,66€ senza interessi con Klarna.

Il pannello con risoluzione 4K della Smart TV vi permetterà di godere di immagini estremamente nitide, con oltre un miliardo di sfumature di colori che vi faranno immergere completamente in ciò che state guardando, lasciandovi a bocca aperta a ogni scena. Che voi abbiate optato per un documentario, una serie tv o una partita di calcio, non perderete alcun dettaglio ma anzi, verrete catturati da ogni fotogramma.

L’esperienza di visione viene ulteriormente migliorata dal comparto audio del televisore Hisense, dato che è dotato di una tecnologia avanzata in grado di dare la sensazione che il suono provenga dall’alto, proprio come in una sala cinematografica. Non avrete quindi bisogno di soundbar per esaltare il volume della Smart TV: la configurazione ottimale degli altoparlanti vi coinvolgerà completamente nell’azione, esaltando ogni dialogo o melodia.

La Smart TV, oltre ad avere un comparto audio-visivo spettacolare, è anche estremamente intelligente. Passerà infatti automaticamente alla modalità Sport quando rileverà un segnale sportivo, mentre al ricevere l’input di una console attiverà la modalità gaming, riducendo i lag e i difetti dell’immagine per un gamplay estremamente fluido.

Infine, il sistema operativo Vidaa, facile e intuitivo, vi darà facilmente accesso a tantissime applicazioni e programmi, come le piattaforme streaming più famose e canali dedicati allo sport o alle notizie. Avrete poi modo di sfruttare il telecomando smart, che con un semplice clic aprirà le vostre app preferite come Netflix, Prime Video o YouTube; oppure, premendo il pulsante del microfono potrete chiedere di riprodurre ciò che desiderate, così come porre domande o far partire una canzone.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta, rimandandovi alla pagina di Euronics dedicata alla Smart TV Hisense QLED 43E79HQ. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

