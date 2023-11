Questa sveglia impazza su TikTok! Simula l'alba e ti svegli senza stress!

Se siete soliti utilizzare TikTok, vi sarete imbattuti sicuramente nel trend degli Amazon Finds, ovvero articoli che diventano virali per la loro originalità e per la loro incredibile utilità, tanto che ne abbiamo dedicato un intero canale TikTok. Giornalmente, infatti, vi proponiamo questi articoli in brevi video, mentre in questo articolo vogliamo parlarvi di una sveglia che sta spopolando di recente per la sua originalità.

Scopri il nostro canale TikTok!

Si tratta della Philips Wake-up Light, una sveglia che simula l'alba per farvi svegliare in modo più dolce, dotata di display touch, radio digitale FM e ben 7 suonerie. La bella notizia? Al momento è scontata del 46% su Amazon, per cui potrete pagarla solamente 99,79€ invece di 184,75€!

Philips Wake-up Light, chi dovrebbe acquistarla?

La Philips Wake-up Light è particolarmente indicata per coloro che fanno fatica a svegliarsi al mattino con i tradizionali allarmi sonori, magari perché infastiditi dai rumori troppo forti. Allo stesso tempo, è ideale per chi appena sveglio non riesce a stare in un ambiente molto luminoso, facendo fatica a tenere gli occhi aperti se si accende la luce principale della stanza o si aprono le serrande.

La caratteristica principale di questa sveglia, infatti, è che funge anche da luce, aumentando gradualmente la luminosità in modo da simulare l'alba e, dunque, risvegliarvi in modo molto più calmo. Al contempo, include 7 suonerie con rumori della natura, cosicché potrete svegliarvi in totale serenità, sentendo, per esempio, degli uccellini cinguettare. Inoltre, potrete utilizzarla anche come radio o come lampada per il comodino, scegliendo tra 10 impostazioni di luminosità.

Grazie all'attuale promozione di Amazon, sicuramente lanciata in vista del Black Friday che sta per arrivare, potrete approfittare del prezzo più basso a cui sia mai stata disponibile la Philips Wake-up Light. Sinora, infatti, non era mai scesa sotto i 155,88€, motivo per cui vi consigliamo di approfittarne subito: al termine di questo sconto potrebbe non abbassarsi più a un importo così conveniente.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!