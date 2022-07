Se cercate degli auricolari true wireless a prezzi vantaggiosi, ma che non siano i soliti modelli dei brand emergenti, suggeriamo caldamente di dare uno sguardo all’offerta che Amazon sta riservando in queste ore agli ottimi Oppo Enco Air W32, proponendoli al prezzo più basso di sempre a seguito di uno uno sconto del 62%.

Un’occasione più che valida per chi è spesso in giro per lavoro e fa diverse telefonate, e ha bisogno quindi di un prodotto pratico e funzionale. Gli Oppo Enco Air W32 sono ottimi in tal senso, anche perché l’azienda li ha progettati con uno schema molto consolidato, basato sugli AirPods di Apple che, si sa, hanno invogliato numerosi produttori a seguirne le orme per quanto concerne questo settore. La soluzione di Oppo riesce comunque a distinguersi e lo fa con driver dinamici in titanio da 12 mm, che assicurano una qualità audio che uno non si aspetterebbe da degli auricolari true wireless.

Pur essendo In-Ear, gli Oppo Enco Air W32 hanno una cancellazione del rumore molto efficiente, che aiuta ulteriormente a rendere la musica più definita e vibrante, oltre a fare in modo che i tipici rumori ambientali non passino attraverso i padiglioni, che vantano una serie di microfoni dedicati in grado di separare la voce umana dai rumori di fondo. Questo permette all’interlocutore di sentirvi sempre in modo nitido, anche se vi trovate in città in mezzo al traffico.

Un’altra peculiarità degli Oppo Enco Air W32, che li rende forse unici, è la custodia di ricarica trasparente, che permette di vedere le forme degli auricolari anche quando si trovano alloggiati dentro quest’ultima garantendo, secondo noi, un effetto estetico molto gradevole. Con una latenza di 80 ms, potrete utilizzare questi auricolari true wireless anche per guardare video o giocare, poiché il ritardo che intercorre tra l’audio e il video è così basso da non influire sull’esperienza finale.

Gli Oppo Enco Air W32, infine, sono compatibili con Android e iOS e garantiscono un’autonomia fino a 24 ore, a patto che vi serviate della custodia di ricarica che, come avrete intuito, fa anche da ricarica. Quest’ultima consente in soli 10 minuti di poter usare gli auricolari per ben 8 ore, affrontando così la giornata senza che dobbiate trovare spesso un punto di ricarica.

Se siete interessati ad acquistare questi auricolari true wireless in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

