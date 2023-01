Quello del caro bollette è un problema che sta investendo il nostro paese come un fiume in piena, costringendo tantissime persone a valutare, molto attentamente, come e cosa accendere in casa per tenersi al caldo. Il prezzo del gas, infatti, è enormemente lievitato nel corso dell’anno, e questo sta indubbiamente influendo sulle tasche di moltissime famiglie che, oltre ad avere difficoltà economiche, non sanno bene come tenersi al caldo.

Ecco perché pensiamo che questa proposta Amazon possa tornarvi utile, specie considerando quanto poco influisca sulla bolletta (elettrica) e quanto, invece, questo prodotto riscaldi bene, pur chiaro che si tratta di una soluzione ideale solo per singole stanze o, magari, per un uso in ufficio o mentre si è al PC.

Di che stiamo parlando? Dello splendido termoventilatore De’Longhi Capsule Desk, un prodotto efficiente, portatile e per altro caratterizzato da un design davvero notevole, con forme morbide ed un aspetto sfizioso, che lo rende anche carino da tenere sulla scrivania mentre si studia o si lavora.

Il prezzo proposto da Amazon? Appena 44,33€, con uno sconto del 32% rispetto a quello che è il prezzo originale del prodotto pari a 64,99€, che non è affatto male per un dispositivo del genere in generale, figurarsi se con questa qualità.

Dotato di una potenza massima di 350 W, De’Longhi Capsule Desk è un dispositivo pensato proprio per le scrivanie ma con cui, ad esempio, ci si può tenere al caldo anche in una stanza molto piccola, magari puntando il suo getto caldo contro un letto o verso un divano mentre ci si rilassa davanti alla TV.

Il suo termostato regolabile permette di emettere un calore che va dai 5°C a 28°C, e grazie alla sua griglia orientabile, avrete la possibilità di direzionare adeguatamente il flusso d’aria calda affinché sia piacevole e mai fastidioso, il che è ottimo se si pensa all’uso da scrivania che se ne può fare.

Dotato di una comoda maniglia a forma di laccio che permette di trasportarlo con facilità, De’Longhi Capsule Desk è sicuro da utilizzare, facile da trasportare, e vi garantirà un buon getto d’aria calda, perfetto per accompagnare le lunghe, e spesso gelide, giornate al PC o sui libri.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ottimo e, per questo, vi suggeriamo caldamente di approfittare subito dell’ottimo sconto proposto dal portale, visitando la pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

