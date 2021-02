Rasoio elettrico Philips S7940 ad un prezzo mai visto da MediaWorld!

Dopo avervi proposto le migliori offerte della mattinata di Amazon ed eBay, è ora il momento di continuare la nostra rassegna di offerte quotidiane con le ottime proposte di MediaWorld incluse nel suo Solo per Oggi dove, come sempre, vi sarà possibile trovare tantissimi prodotti con sconti che possono raggiungere anche il 60%, ma solo fino a mezzanotte! Inoltre vi ricordiamo che il Solo per Oggi non è l’unica promozione presente sul portale di MediaWorld, infatti fino al 28 febbraio potrete sfruttare le occasioni degli XDays, l’iniziativa che coinvolge una grandissima selezione di articoli presente sul portale con i prezzi stracciati.

Diverse le proposte di MediaWorld, ma quella che vogliamo offrirvi oggi è relativa al rasoio elettrico Philips S7940, che potrete acquistare a 99,99€ contro i 199,99€ del suo prezzo originale. Questo rasoio è ideato per fornire una rasatura precisa e delicata senza irritare, ed al contempo, ottenere una maggiore scorrevolezza sulla pelle grazie al sistema di SkinGlide, ossia le particolari microsfere poste sugli anelli. Le testine multidirezionali di Philips S7940 seguono delicatamente tutte le linee del viso e del collo adattandosi a qualsiasi curvatura, richiedendo una minore pressione sulla pelle, a fronte di una rasatura molto precisa.

Il Rasoio Philips S7940 è dotato di lame GentelPrecision, che sono state rinforzate per ottenere ottimi risultati e resistere nel tempo, ed i loro bordi ottimizzati riescono a tagliere i peli al primo passaggio senza strapparli sicché, anche in zone con più densità di peli, il rasoio è in grado di regolare automaticamente la potenza grazie allo speciale sensore BeardAdapt. Inoltre, una volta effettuato il collegamento di Philips S7940 con l’app GoomTribe, è possibile ricevere consigli sulla propria routine, scoprire nuove tecniche per un taglio più accurato, ed anche impostare livelli di rasatura in base alla propria pelle. A rendere ottimo il rasoio Philips S7940 è poi la sua autonomia, capace di garantire oltre 50 minuti di rasatura continua a fronte di 1 ora di ricarica, mentre bastano appena 5 minuti di energia per avere una rasatura completa per le situazioni di emergenza.

Insomma, come avrete capito che il rasoio Philips S7940 è un prodotto eccezionale, pur vero che si tratta solo di uno dei tanti articoli presenti nelle offerte nel Solo per oggi di MediaWorld, ed ecco perché il nostro consiglio rimane quello di consultare la pagina MediaWorld dedicata alle offerte di oggi, dove troverete non solo tutte le offerte del giorno ma anche le proposte degli XDays, con sconti su tantissimi altri prodotti presenti le vasto catalogo del portale. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!