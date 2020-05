Recupera subito i set Lego Overwatch, saranno presto fuori catalogo!

Vi segnaliamo che Lego ha recentemente annunciato la dismissione degli attuali set dedicati ad Overwatch, amato e giocatissimo free to play Blizzard la cui collaborazione con Lego era partita circa 2 anni fa, dando alla luce ben 6 set, a cui se ne sono poi aggiunti altri 2.

Come spesso accade in questi casi è difficile capire con certezza quando i set saranno definitivamente dismessi dal catalogo (generalmente passa almeno un mese dalla comparsa della nota in descrizione nella relativa pagina sullo store), tuttavia è ovvio che a prescindere da una data questo sia il momento di affrettarsi a recuperare i set che mancano alla propria collezione, pena il pagamento di quello che è il gravoso sovrapprezzo che, generalmente, investe qualunque prodotto Lego al momento del ritiro dal mercato.

Degli 8 set originariamente disponibili, di cui 1, quello dedicato a Tracer e Widowmaker, è già esaurito, resteranno in commercio solo i due set publicati in occasione della seconda wave di uscite, ovvero il set #75977, ovvero quello dedicato ai personaggi di Junkrat e Roadhog e che, per altro, avevamo recensito per voi giusto qualche giorno fa, e quello dedicato a Wrecking Ball (set #75976) anche se quest’ultimo risulta già esaurito sullo store.

Il nostro consiglio? Non attendete oltre ed acquistate subito i set Lego Overwatch che mancano alla vostra collezione, prima che la casa danese decida di ritirarli definitivamente dal proprio catalogo o – peggio – che essi vadano esauriti con il naturale svuotamento dei magazzini. Benché non tutti siano memorabili, il nostro suggerimento è quanto meno di dare un’occhiata al set dedicato al personaggio di Bastion, certamente il set più bello pubblicato in questa serie e tra i set più belli degli ultimi anni. Robot pacifico e amante della natura, Bastion è in grado, nel gioco, di trasformarsi in una micidiale torretta munita di mitragliatore a canne rotanti. Allo stesso modo, Lego ha escogitato un set che non solo riproduce fedelmente le fattezze del robot, ma che è anche in grado di trasformarsi nella suddetta torretta, con un risultato eccezionali in termini di qualità della costruzione e della fedeltà al modello originale. Un set davvero bellissimo che sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire!

