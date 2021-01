Red Weekend: 4 giorni di grandi offerte da Mediaworld

Il weekend non è ancora arrivato che ecco MediaWorld esordire con un’ennesima tornata promozionale, pensata proprio per offrirci un pretesto per un po’ di shopping del fine settimana. Vi segnaliamo infatti che, al di la delle ottime offerte proposte in mattinata, il rivenditore tech ha appena dato il via al suo nuovo “Red Weekend“, ovvero una serie di ottimi sconti che il portale offre ai suoi utenti a partire da oggi e solo fino alla fine della giornata di domenica 31 gennaio.

Stiamo parlando di quattro giorni di super offerte, con una proposta si divide tra smartphone, portatili, dispositivi indossabili e persino grandi elettrodomestici, con alcuni prodotti in evidenza che, ne siamo certi, faranno sicuramente la gioia di molti appassionati di tecnologia.

Del resto, con prodotti in offerta come l’ottimo iPhone 12 Mini, non c’è molto da obiettare in merito alle proposte Mediaworld, con il dispositivo che, ancora fresco di scaffale, è già in sconto sul portale a soli 799,00€, con un risparmio di circa 90€ rispetto agli originali 889,00€ necessari per l’acquisto. Certo qualcuno dirà che non si tratta di uno sconto esorbitante, ma dovete tenere conto che stiamo parlando di uno degli ultimissimi nati di casa Apple, in quella che è una famiglia di dispositivi che non gioca mai al ribasso e che, anzi, anche nelle sue versioni “mini” resta ben salda ai vertici del mercato.

Compatto e maneggevole, iPhone 12 Mini è lo smartphone migliore della sua categoria, complice anche la poca concorrenza dei modelli Android che, come sappiamo, tendono ad essere di dimensioni ben generose rispetto al “piccolo” display da 5,4″ di cui dispone questo dispositivo il che, di fatto, lo rende un compromesso ideale per chi cerca un connubio tra maneggevolezza, ergonomia e prestazioni.

Dal design elegante e “rotondo”, con i suoi bordi smussati, iPhone 12 Mini è riuscito ad ad alzare l’asticella delle aspettative, implementando un chip ancora più potente rispetto alla vecchia generazione Apple, e mettendo in campo tutta una serie di ottimizzazioni che gli permettono di essere il leader della sua categoria. Sebbene lo schermo rimanga a 60hz, la qualità del pannello viene ulteriormente migliorata, con il supporto HDR10 che vi permetterà di apprezzare ancora meglio i contenuti multimediali in applicazioni come Netflix, iTunes e simili.

Tanta carne al fuoco anche per quanto riguarda il comparto fotografico che, nonostante implementi solo 2 sensori, si dimostra uno dei migliori smartphone anche sotto questo aspetto, con foto e video capaci sicuramente di stupire grazie alla qualità delle lenti ed alle modalità ottimizzate per varie scene, come l’immancabile Ritratto. Insomma, se cercate uno smartphone che si tiene bene in mano, che supporti il 5G e volete una valida alternativa al più grande e costoso iPhone 12, iPhone 12 Mini non può che essere la soluzione giusta per voi, soprattutto grazie a questa offerta che ve lo permetterà di comprare a soli 799,00€!

Insomma, stiamo parlando di uno smartphone di primissimo piano che, in ogni caso, è solo una delle tante offerte MediaWorld di questo Red Weekend, motivo per cui vi invitiamo caldamente a consultare non solo le nostre liste prodotti, ma anche e soprattutto la pagina dedicata a tutte le offerte, così che possiate dare un’occhiata all’intero panorama di promozioni. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

