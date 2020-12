Regali di Natale per la mamma

Continua la nostra selezione di guide dedicate ai frenetici acquisti per i regali di Natale 2020, e dopo avervi proposto i migliori regali per papà adesso è arrivato il momento di pensare alla mamma. Ovviamente questa guida, come tutte le altre che vi abbiamo proposto è un insieme di elementi che al momento della pubblicazione sono disponibili e, stando alle informazioni di Amazon, dovrebbero arrivare prima di Natale quindi vi consigliamo di approfittarne subito per non perdere l’occasione.

Fare i regali alla mamma è difficile, con il loro carattere le mamme sono sempre pronte ad annullarsi in favore dei figli quindi a volte è complicato capire quali sono le loro vere necessità, e per questo nella nostra selezione abbiamo pensato di proporvi solo un gruppo di articoli che, al netto di soluzioni al di sotto di 100€, si adattano a qualsiasi tipologia di madre. Che sia sportiva, lavoratrice o che ami rilassarsi, in queste proposte troverete sicuramente qualcosa da poter regalare che potrà fare breccia nel suo cuore.

Ad ogni modo, per non farvi perdere ulteriormente tempo, vi lasciamo alla nostra selezione di prodotti della lista dei regali per mamma, quindi mettevi comodi a farvi ispirare! Allora, siete pronti per lo shopping! Cominciamo!

I migliori regali di Natale per mamma

Orologio elegante

Vogliamo cominciare la nostra selezione di regali per la mamma con l’orologio, un piccolo accessorio che permette di essere alla moda, con una eleganza e uno stile che dura nel tempo. Questo di Fossil, in particolare, è anche confezionato in un’affascinante scatola di alluminio che può esser riutilizzata tranquillamente come porta oggetti. Il quadrante bianco si abbina perfettamente alle tonalità rosa e oro del cinturino e dei dettagli di lancette e orari. Inoltre la cassa in acciaio da 36 mm è impermeabile fino a 3 ATM.

Collana Swarovski

A differenza di quanto si potrebbe pensare in un primo momento, bastano circa 50€ per acquistare un gioiello di valore come la collana Swarovski. Elegante e dal design in tonalità oro con una grande pietra dal taglio quadrato, questo gioiello è sicuramente un regalo molto ben accetto che permette di mettere in risalto qualsiasi completo. Che venga indossato con una t-shirt, sopra un maglione oppure in presenza di altri gioielli, la collana Swarovski è in grado di risaltare al massimo, anche grazie alla particolare brillantezza che caratterizza le pietre incastonate singolarmente nel gioiello.

Sciarpone Miss Lulu

Calda ed accogliente, la sciarpa di Miss Lulu è il regalo perfetto da fare in occasione delle feste per completare l’abbigliamento necessario a contrastare il freddo pungente dell’inverno. Realizzata in vari colori e decorata con particolari motivi scozzesi, questa sciarpa di Miss Lulu è dotata anche di frange che gli conferiscono un’aspetto accogliente e casual. È facile da indossare grazie alle sue dimensioni e può esser utilizzata quasi come fosse un poncho.

Kit creme Satin Naturel

Altro regalo molto apprezzato è il set di creme antietà di lusso, composto dai migliori prodotti di bellezza pensati per completare la routine mattutina e serale, con 5 prodotti in grado di armonizzarsi fra loro grazie alle particolari funzioni svolte. Infatti sono presenti un concentrato di acido ialuronico biologico, una crema biologica per tonificare ed idratare la pelle, il gel di aloe vera, l’olio di argan e il siero alle vitamine ACE, tutti disposti in graziosi flaconi da 30ml che possono comodamente entrare in borsa per essere usati in qualsiasi momento.

Honor Fitband 5

Le fitband sono il regalo perfetto per le mamme più sportive ed amanti del fitness. Quella che ci sentiamo di consigliarvi è l’Honor Band 5 che con il suo aspetto semplice ma dal chiaro display riesce sempre a fornire suggerimenti ed informazioni durante gli allenamenti per impostare il perfetto piano di esercizi. Dotato di sensore per l’ossigeno nel sangue, cardiofrequenzimetro, sensore del sonno e persino assistente alla fotocamera, questo fitband è in grado di resistere fino a 20 giorni senza esser ricaricato ed è persino resistente all’acqua fino ad una profondità di 50 m.

Cuscino musicale

Il cuscino musicale, altrimenti noto come Kanguru Goodnight, è un regalo simpatico ma geniale che sostanzialmente è in grado di riprodurre musica o altre tracce audio appoggiandoci la testa sopra. Grazie al suo piccolo ma ottimo speaker posto all’interno trasmette un suono che sarà ascoltabile solamente da chi vi poserà la testa. Questa soluzione è perfetta per chi desidera addormentandosi ascoltando musica o per chi desidera impostare la sveglia ed avere la certezza di non ricadere fra le braccia di Morfeo. La maggior caratteristica del cuscino musicale è che non sono necessarie batterie, lo speaker è passivo e non necessita di carica o di energia e funziona con la carica del dispositivo collegato.

Massaggiatore occhi

In un mondo frenetico come quello odierno gli occhi sono sottoposti quotidianamente a numerose ore di affaticamento davanti al computer o sullo smartphone, cosa che por spesso a fastidiosi mal di testa. Con questo incredibile massaggiatore oculare di Renpho potrete dire addio ai vostri problemi. Con i suoi 4 diversi massaggi terapeutici a pressione, con vibrazioni e persino con musica, questo massaggiatore è in grado di alleviare il dolore agli occhi migliorando il flusso sanguigno anche con sedute di appena 10 minuti al giorno. Ricaricabile via USB, questo dispositivo ha una autonomia di 3 ore ed una volta indossato, grazie alla sua pratica imbragatura risulta comodo e per nulla fastidioso. Il prezzo di questa incredibile macchina? Appena 70€ e non vi ricorderete il significato della parola stress.

