Risparmia fino a 70€ con il Black Friday di Volagratis!

Da Volagratis le promozioni del Black Friday sono cominciate in anticipo! Sul portale, infatti, è possibile acquistare il vostro prossimo viaggio ed ottenere fino a 70€ di sconto da applicare sulla spesa tramite l’utilizzo di un codice sconto. Questo sconto è valido per le opzioni volo, hotel o volo + hotel e può essere utilizzato fino al 2 dicembre per prenotare i viaggi da fare più avanti.

I codici disponibili sono 3 ed in base all’importo totale del preventivo del vostro viaggio, potrete capire quale utilizzare, arrivando a risparmiare fino a 70€ sulla spesa totale. Eccovi i 3 codici da utilizzare:

Per poter utilizzare questa promozione non dovrete far altro che selezionare il codice adatto al vostro preventivo, ed una volta nel carrello vi basterà inserirlo nell’apposita sezione per vedere l’importo cambiare automaticamente, ma attenzione questa promozione può essere utilizzata una sola volta per utente, e fa riferimento ai viaggi che si possono effettuare a partire da marzo 2021. Volagratis oltre a poter prenotare i voli di compagnie aeree tradizionali e low cost, è possibile effettuare prenotazioni di moltissimi hotel anche sul territorio italiano e grazie alla combinazione volo+ hotel è possibile organizzare completamente la vostra prossima vacanza, quindi questa promozione diventa anche un’originale Suoltre a poter prenotare idi compagnie aeree tradizionali e low cost, è possibile effettuare prenotazioni dianche sul territorio italiano e grazie alla combinazione, quindi questa promozione diventa anche un’originale idea regalo per Natale . Se invece volete consultare tutti i termini e le condizioni dell’offerta, vi consigliamo di visitare la relativa pagina del portale.

Poiché è necessaria la prenotazione di un viaggio in tutti i suoi dettagli per poter usufruire della promozione, il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale ed organizzare il vostro primo viaggio del 2021. Infine, prima di lasciarvi volare virtualmente verso le molte destinazioni con Volagratis, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

> Clicca qui per ricevere fino a 70€ di sconto sul tuo prossimo viaggio con Volagratis <<

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!