Cassa Bluetooth W-KING a prezzo SHOCK su Amazon! (-33%)

Esplorate le meraviglie dell'eccezionale qualità sonora della cassa Bluetooth di W-KING, ora disponibile su Amazon a un prezzo esclusivo di 93,99€ invece di 139,99€. Con bassi profondi, audio HiFi Stereo e connettività Bluetooth 5.0 per una connessione stabile fino a 30 metri, questo dispositivo di W-KING rappresenta la scelta ideale per coloro che cercano versatilità a un costo accessibile. La batteria da 5200 mAh offre ben 40 ore di musica continua e consente anche di utilizzare la cassa come un pratico power bank per la ricarica dei dispositivi connessi. La sua impermeabilità IPX6 e la funzionalità di chiamate in vivavoce aggiungono ulteriori vantaggi a questo speaker bluetooth portatile. Inoltre, su Amazon è attivabile un coupon extra che offre uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo già ribassato.

Cassa Bluetooth W-KING, chi dovrebbe acquistarla?

Per gli appassionati di musica e gli amanti delle avventure all'aperto, la cassa Bluetooth W-KING da 50W si presenta come il compagno di viaggio ideale. Questo dispositivo offre un'eccezionale qualità audio, caratteristiche avanzate perfette per i viaggiatori e una generosa capacità di batteria, che consente anche di ricaricare altri dispositivi. Grazie ai quattro driver ad alte prestazioni e ai doppi radiatori, la cassa assicura bassi ricchi e profondi, mentre la connettività Bluetooth 5.0 garantisce una stabile connessione fino a 30 metri di distanza.

Dalla straordinaria autonomia alla flessibilità d'uso, le casse W-KING si contraddistinguono per le prestazioni audio di alta qualità e la notevole resistenza agli agenti atmosferici. In occasione di un'offerta speciale su Amazon, è possibile ottenere un doppio sconto sulla cassa Bluetooth W-KING, portando il prezzo a meno di 80€! Un risparmio notevole rispetto al prezzo di listino di 139,99€.

Nota: ricordate di applicare il coupon prima di procedere all'acquisto, attivando l'apposita spunta nella pagina prodotto di Amazon

