Robot aspirapolvere Rowenta Explorer Serie 60 al prezzo più basso di sempre su Mediaworld!

La nostra rassegna delle migliori offerte giornaliere prosegue con le opportunità di risparmio concesse da Mediaworld, in particolare nella sua iniziativa dedicata al Black Friday 2021. Infatti, gli interessati possono beneficiare di sconti fino al 60% su tantissimi articoli del portale, come robot aspirapolvere, elettrodomestici, smart TV e smartphone.

Come da tradizione, la lista degli articoli promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata al robot aspirapolvere Rowenta Explorer Serie 60, in particolare il modello RR7427WH. Generalmente venduto a 449,99€, quest’oggi è acquistabile a “soli” 269,00€, grazie ad uno sconto di ben 180,99€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di un prodotto con il quale è possibile pulire l’intera abitazione senza fatica, dato che si presenta come un concentrato di tecnologia. Innanzitutto, vanta il cosiddetto sistema “Aqua Force”, che gli permette di lavare e aspirare il pavimento contemporaneamente, per un’azione 2-in-1 dai risultati visibilmente impeccabili.

Tra le sue peculiarità, inoltre, troviamo una spazzola turbo che pulisce con efficacia polvere e sporco, anche quello più ostinato. Questo robot aspirapolvere, inoltre, ha un’altezza di soli sei centimetri, e questo fattore è abbastanza importante poiché riesce a raggiungere la sporcizia sotto i mobili bassi. A tutto questo si aggiunge il sistema di navigazione Smart Discovery 4.0, che garantisce una mappatura della casa impeccabile.

Come abbiamo implicitamente spiegato, si tratta di un prodotto eccellente, ora disponibile ad un prezzo davvero interessante. Chiaramente, questo robot aspirapolvere rappresenta soltanto la punta dell’iceberg delle offerte di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina del portale, al seguente indirizzo, per visionare tutte le proposte.

