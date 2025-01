Robot aspirapolvere Xiaomi a soli 108€ per pulizie senza pensieri!

Se stai cercando un robot aspirapolvere per mantenere la casa pulita senza fatica, Xiaomi Robot Vacuum T12 è la scelta perfetta per te. E oggi, grazie ad un'offerta imperdibile non puoi fartelo scappare: era disponibile a 119,99€ invece di 299,99€ ma il codice sconto del 10% abbassa il prezzo fino a 107,99€. Non solo: la spedizione è gratuita, il che rende questa promozione ancora più allettante.

Vedi offerta sul sito Xiaomi

Xiaomi Robot Vacuum T12, chi dovrebbe acquistarlo?

Xiaomi Robot Vacuum T12 è dotato di una navigazione laser LDS, che gli permette di mappare rapidamente e con precisione ogni angolo della tua casa. Grazie alla scansione a 360° e al rilevamento preciso dell'ambiente circostante, crea una mappa dettagliata della tua abitazione, evitando di perdersi. La navigazione laser assicura una pulizia ottimale, seguendo percorsi intelligenti a zig-zag e a Y, aumentando così l'efficienza. Il motore brushless è potente con una ventola da 3.500 Pa, che gli permette di aspirare facilmente polvere, capelli e vari tipi di sporco.

Inoltre, è equipaggiato con un serbatoio dell’acqua intelligente, che rilascia l'umidità in modo uniforme per proteggere i pavimenti dai danni causati dall’acqua. Con tre diverse impostazioni dell'acqua, puoi adattare la pulizia a seconda del tipo di pavimento. Una delle caratteristiche più apprezzabili del Xiaomi Robot Vacuum T12 è la possibilità di personalizzare la modalità di pulizia tramite l’app Xiaomi Home. Puoi monitorare lo stato di pulizia in tempo reale e ricevere notifiche direttamente sullo smartphone.

Non importa quanto sia complesso il layout della tua casa: il Xiaomi Robot Vacuum T12 è progettato per adattarsi a tutti gli spazi. Con percorsi di pulizia intelligenti e la possibilità di regolare l'umidità, il robot è ideale anche per case con pavimenti delicati. Non perdere questa occasione! Visita il sito ufficiale di Xiaomi e approfitta della spedizione gratuita per portare a casa il Xiaomi Robot Vacuum T12 a un prezzo incredibile. A soli 107,99€, avrai a disposizione un dispositivo potente e intelligente che renderà la tua casa impeccabile e igienizzata.

Vedi offerta sul sito Xiaomi