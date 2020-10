Saldi di metà stagione Geox: 30% di sconto su tantissime calzature

In occasione dell’arrivo dell’autunno, e in vista del freddo dei prossimi mesi, vi segnaliamo che sullo store di Geox sono partite le offerte del Mid Season Sale, con sconti tutti dedicati alle calzature autunnali e impermeabili, pertanto ottime per affrontare queste nuove giornate fredde dell’anno, nonché l’incombere dei periodi di poggia.

Le offerte per rinnovare il guardarobe non sono poche, e sono tutte contraddistinte da uno sconto applicato del 30% che vi permetterà di portarvi a casa tanti ottimi paia di scarpe a prezzi che, sovente, non superano i 40 euro! Stiamo quindi parlando di un’offerta imperdibile per gli amanti delle calzature, specie considerando che se si parla di Geox si parla di scarpe tanto belle quanto comode, caratterizzate dall’ormai ben noto sistema traspirante della suola che, pur essendo bucherellata, impedisce all’acqua di entrare all’interno, mantenendo però alta la traspirazione.

Diversi i modelli in sconto, con proposte che spaziano tra scarpe per adulti e per bambini, tutte realizzate con pelle di ottima qualità, e suole in gomma resistente e antiscivolo, così da garantire un ottimo grip durante la camminata anche nelle più difficoltose giornate di pioggia. Il merito è della tecnologia Geox denominata mesh 3D: che permette all’azienda di confezionare le proprie calzature in una gomma ammortizzata che incentiva la traspirabilità, rendendo la suola comoda ma impermeabile. Dunque, senza indugiare oltre, vi proponiamo quella che è la nostra selezione di calzature Geox in sconto, pur vero che l’invito resta comunque quello di dare un’occhiata all’intera proposta di scarpe Geox in promozione, così che possiate scegliere quella che meglio si addice ai vostri gusti ed al vostro stile.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!