Samsung Galaxy A52s: nuovo prezzo bomba su eBay

Dopo avervi segnalato la disponibilità di svariate offerte su portali come Amazon e Mediaworld, vi informiamo ora che anche su eBay le occasioni non mancano. Il noto portale di compravendita, infatti, sembra essersi superato, riducendo ulteriormente il prezzo di alcuni prodotti che già di recente avevano goduto di forti scontistiche, coinvolgendo come sempre non solo la grande famiglia degli elettrodomestici e smartphone, ma anche il settore dell’abbigliamento e dell’arredamento.

Uno dei prodotti il cui prezzo è stato buttato giù è di nuovo il Samsung Galaxy A52s, uno smartphone che vi avevamo segnalato in una recente occasione ma che oggi ritorna sulle pagine del noto portale ad un prezzo ancora più vantaggioso, permettendoci di dire che, in questo caso, siamo di fronte al prezzo più basso della rete, dato che parliamo di 359,99€. Si tratta quindi di un’occasione imperdibile per coloro che stavano puntando sul nuovo dispositivo di fascia media di Samsung che, come saprete, riprende le caratteristiche dell’ottimo modello originale ma con un processore ancora più performante, come lo Snapdragon 778G.

L’offerta è così conveniente al punto che il Samsung Galaxy A52s costa ora come il modello originale, se non addirittura di meno, e ci sono tutti i presupposti per credere che lo stock non durerà a lungo, anche perché il venditore afferma che la disponibilità è molto limitata. Come detto, il Galaxy A52s è sostanzialmente un Galaxy A52 ma con un processore più potente, la cui differenza la si noterà in quelle applicazioni che richiedono tanta potenza di calcolo, come i videogiochi, ma potreste notare dei miglioramenti anche nei vari social, visto che ormai godono di molteplici funzionalità e algoritmi che, in alcuni casi, possono mettere in difficoltà l’hardware del dispositivo.

Il Samsung Galaxy A52s si conferma un buon smartphone per scattare le fotografie, grazie al sensore principale da 64MP stabilizzato otticamente, che garantisce foto stabili e poco mosse anche in condizioni di luminosità non ideali. Grazie alla batteria da 4.500 mAh e al chip poco energivoro, l’autonomia saprà farvi arrivare tranquillamente al secondo giorno, anche se usato in modo intenso. Essendo anche il display lo stesso del modello originale, quest’ultimo rimane ottimo, con la tipica tecnologia Super AMOLED di Samsung, che vi assicurerà colori brillanti e una luminosità all’aperto ai vertici della categoria.

Insomma, oggi ci sono tutti i motivi per visitare la sezione de “Gli Imperdibili” di eBay, nella quale troverete una serie di offerte mai viste finora, come quella citata sopra. Prima di lasciarvi alle vostre considerazioni, consigliamo comunque di dare un’occhiata alla nostra lista prodotti in calce e vi ricordiamo che qualora siate all’ulteriore ricerca di iniziative di questo genere, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!