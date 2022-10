Se cercate una smart TV di grosse dimensioni con cui vedere film e serie TV a qualità elevate in vista delle serate invernali in casa, vi informiamo che Yeppon, tramite il suo canale di vendita su eBay, propone al miglior prezzo la Samsung Neo QLED QN90A da 65 pollici, un modello di fascia premium, con linee armoniose e con uno spessore sottilissimo.

Nonostante lo sconto riportato sulla pagina del noto portale di compravendita sembri basso, in realtà siamo di fronte a un taglio di prezzo di oltre 1.500€, se si tiene in considerazione il prezzo originale di 2.899,00€ che, per questa occasione, crolla a soli 1.299,99€. Come anticipato, l’offerta è rivolta a chi cerca una smart TV in grado di fare la differenza nei contenuti riprodotti a schermo, garantendo un’esperienza di visione come ben pochi altri modelli sanno offrire.

D’altronde, parliamo della serie QN90, tra le migliori mai prodotte da Samsung e, per questo, presente nella nostra guida dedicata alle migliori smart TV. Ma quali sono i fattori che permettono a questo modello di essere un passo avanti rispetto a tante altre soluzioni? Le risposte si trovano nelle specifiche tecniche, dove spiccano tecnologie come il Quantum Matrix Technology, che controllano con precisione i Mini LED del pannello Samsung, facendo sì che la luminosità sia ottimale anche negli ambienti molto illuminati.

I Mini LED assicurano anche contrasti eccellenti e una gamma dinamica davvero elevata, rafforzata dal Quantum HDR 32x e dall’HDR10+, che portano la resa cromatica a livelli talmente alti da consentirvi di apprezzare ogni più piccolo dettaglio. Inoltre, non è necessario guardare per forza programmi in 4K per apprezzare le qualità del pannello, poiché il Neo Quantum Processor aumenta la risoluzione dei contenuti non in alta definizione, permettendovi di godere i vostri programmi preferiti come mai prima d’ora.

Con la Samsung Neo QLED QN90A potrete poi guardare due schermate contemporaneamente affiancando, ad esempio, al programma televisivo lo schermo del vostro smartphone, il tutto senza l’ausilio di cavi. Qualora invece vogliate riprodurre solo lo schermo dello smartphone sul televisore, vi basta appoggiare il dispositivo sulla smart TV per pochi secondi per attivare il mirroring.

Insomma, nel caso stiate cercando una smart TV in super sconto in questo mese di ottobre, potrete fare degli ottimi affari anche dopo il Prime Day. Ciò detto, non dimenticarvi di passare sulla pagina eBay dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato.

