Samsung, risparmia il 15% sui prodotti mobile con questo codice!

Dopo aver dato uno sguardo alle migliori offerte giornaliere di Amazon, eBay e Mediaworld, vi segnaliamo una nuova ed interessante iniziativa promossa dal colosso sud-coreano Samsung. Infatti, la società ha fatto sapere che utilizzando il codice sconto “SAMSUNGFLASH” si otterrà un risparmio del 15% sull’acquisto di smartphone, come nel caso del Samsung Galaxy S21 5G. Attenzione però, il coupon è valido solo per la giornata di oggi, quindi vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità!

Tra gli smartphone di maggior successo troviamo sicuramente il Samsung Galaxy S21. Si tratta di un dispositivo che garantisce non solo grandi prestazioni in tutti i contesti (da quelli professionali a quelli quotidiani ndR), ma anche un design alla moda e minimalista. Innanzitutto, possiede un display “Dynamic AMOLED 2X” da 6,2 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel a 421 dpi e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il cuore pulsante di questo smartphone è il processore proprietario Samsung Exynos 2100, abbinato a 8 GB di memoria RAM e ben 128 GB di memoria interna. Invece, il comparto multimediale prevede una tripla fotocamera posteriore (12 MP, 64 MP e 12 MP) che gode di tutte le tecnologie moderne di cattura, come Autofocus, Stabilizzatore ottico dell’immagine e HDR. Sul lato anteriore, invece, è presente una fotocamera frontale da 10MP con apertura focale 2.2.

Il Samsung Galaxy S21 è normalmente venduto a 879,00€, tuttavia è acquistabile a 747,15€ grazie al codice sconto “SAMSUNGFLASH”, che abbatte il prezzo di vendita di ben 131,85€. Si tratta dunque di un ottimo investimento considerando tutte le specifiche di questo dispositivo e il nuovo prezzo di vendita. Da non sottovalutare anche la possibilità di ammortizzare il costo in più rate, sfruttando le opzioni di finanziamento di Samsung.

Infine, prima di lasciarvi alla nostra lista di prodotti consigliati, vi suggeriamo di consultare la pagina della promozione, al seguente indirizzo

N.B.: i prezzi riportati in basso non includono lo sconto che sarà applicato grazie al coupon “SAMSUNGFLASH”!

La nostra selezione di prodotti

