Samsung Week, tante offerte esclusive solo per pochi giorni

Se stavate pensando di acquistare uno o più prodotti Samsung, ad esempio uno smartphone o un grande elettrodomestico, sarete sicuramente felici di sapere che questo potrebbe essere il momento giusto, dato che il noto brand ha deciso di riservare offerte esclusive qualora si acquistino più articoli direttamente dal suo store ufficiale, con sconti che possono arrivare fino al 45% se si scelgono determinate combinazioni, ma la promozione termina in fretta e scade il 1 novembre.

Iniziativa che permette quindi di risparmiare cifre sostanziose, soprattutto se aggiungete al carrello diversi articoli. Un esempio delle tante combinazioni disponibili è quella dedicata ai prodotti tecnologici, su cui è possibile risparmiare fino al 30% acquistando 3 dispositivi Samsung, tra cui è possibile scegliere alcuni dei migliori smartphone, come il Galaxy Note 10 Lite, o una delle quattro varianti di Galaxy Watch Active 2, nonché un paio degli ottimi auricolari wireless Galaxy Buds+.

Sconto che arriva addirittura al 45% nel caso degli elettrodomestici, sebbene in questo caso bisogna comprare la bellezza di quattro prodotti, tra cui un frigorifero, una lavastoviglie, un aspirapolvere e un microonde. Certo, la spesa da sostenere è senza dubbio importante, ma parliamo di una grande occasione per coloro che vogliono aggiornare i principali elettrodomestici per la casa, come lo sono appunto quelli citati pocanzi.

Inoltre, è possibile risparmiare un ulteriore 30% nel mondo audio e video, acquistando uno degli ultimi televisori della famiglia The Frame di Samsung, con la relativa cornice, abbinato a una soundbar. Quest’ultima combinazione è perfetta per gli amanti di film e serie TV e darà un tocco di classe anche all’ambiente del vostro salotto, grazie all’incredibile design e alle funzionalità dei modelli The Frame, i quali possono essere scambiati al posto di un quadro da un occhio poco attento.

Ulteriori combinazioni sono disponibili, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata all'iniziativa

La nostra selezione di prodotti

Tecnologia – Fino al 30%

Elettrodomestici – Fino al 45%

Audio e video – Fino al 30%

